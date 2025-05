Les ultras de Reims boycottent le match le plus important

Stade de Reims ne sera pas soutenu par ses fans ce mercredi soir. Photo: IMAGO/Sipa USA

Blick Sport

Le Stade de Reims s'apprête à vivre une semaine folle en émotions. Seizième de Ligue 1, le club de Champagne-Ardenne doit disputer le barrage de promotion/relégation face à Metz, troisième de Ligue 2. L'affrontement a lieu ce mercredi pour l'aller, tandis que le retour prendra part le jeudi 29 mai au Stade Auguste-Delaune II.

Entre-deux, le club du nord-est de la France a l'honneur de disputer la finale de la Coupe de France, ce samedi face au PSG. Cela signifie que, en l'espace de quelques jours, le Stade de Reims pourrait remporter pour la troisième fois ce trophée dans son histoire, se qualifier pour l'Europa League tout en étant relégué en deuxième division.

«Rien n'a changé»

Toujours est-il que, pour le match aller du barrage de ce mercredi soir à Metz, Reims ne pourra pas compter sur le soutien de ses plus fervents supporters. Les Ultrem, groupe ultras le plus important du club, ne vont en effet pas faire le voyage jusqu'en Moselle. Ils invoquent la déception liés à la fin de saison en queue de poisson de leur club. «Malgré une qualification historique en finale de coupe de France, les dirigeants et les joueurs auront réussi à gâcher l’engouement généré par cette fête tant attendue le 24 mai, lit-on dans le communiqué du groupe. Nous avons soutenu notre équipe sans relâche, en dépit de ses performances décevantes depuis six mois. C’est notre détermination qui nous a permis de faire front ensemble et de ne jamais baisser les bras devant les difficultés. Malgré de nombreux échanges avec l’entraîneur et certains joueurs pour les alerter de cette situation, il faut se rendre à l’évidence: RIEN n’a changé.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Pour cette raison, les Ultrem ne seront donc pas dans le parcage du Stade Saint-Symphorien. Et ils remettent en question les choix de leurs dirigeants: «Nous sommes à bout, lassés par ces mentalités et par une direction qui semble avoir perdu le cap. Jamais le Stade de Reims n’avait été autant critiqué et rejeté à l’échelle nationale — un constat qui fait tristement écho aux déclarations publiques de notre président et à la gestion plus qu’opaque de la crise des droits TV. […] Nous méritons mieux que Lacour et Caillot père et fils.»

Dans son communiqué, les Rémois écrivent aussi que «cette fois-ci la balle est dans votre camp, c’est à vous de nous prouver que vous méritez notre soutien et non l’inverse». Ils précisent aussi qu'ils seront bien présents au Stade de France ce week-end pour «notre fête à NOUS!»