Vincent Sierro et Toulouse coulent Saint-Etienne

L’AS Saint-Étienne s’est inclinée 3-2 à domicile face à Toulouse et a été reléguée en Ligue 2. Les Verts ont été menés 2-0 après seulement 15 minutes, avec des buts de Kamanzi et King. Ils ont réduit l’écart par Tardieu à la 38ᵉ minute, mais Toulouse a repris le large dès le retour des vestiaires grâce à un but de Gboho. Batubinsika a redonné espoir à la 50ᵉ, mais malgré une forte pression en fin de match, les Stéphanois n’ont pas réussi à égaliser. Cette défaite a scellé leur 17ᵉ place et leur descente en deuxième division.