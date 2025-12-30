DE
FR

À Paris depuis 2013
Le capitaine du PSG Marquinhos va demander la nationalité française

Le capitaine du PSG d’origine brésilienne Marquinhos a récemment confié qu’il se verrait bien obtenir la nationalité française, en plus de son passeport brésilien. Sans pour autant prétendre jouer avec les Bleus, ce qui reste impossible.
Publié: il y a 8 minutes
Marquinhos a soulevé la dernière Champions League avec le PSG. Le Brésilien se sent vraiment bien en France.
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Au Paris Saint-Germain, Marquinhos incarne aujourd’hui le club mieux que quiconque. Le défenseur brésilien a rejoint la capitale française en 2013 et a depuis disputé 504 matchs officiels avec le PSG, remportant, comme point d’orgue, la prestigieuse Ligue des champions au printemps dernier. Suffisant pour faire du joueur de 31 ans un «véritable» Parisien ? Il lui manque encore la nationalité française. Et Marquinhos travaille actuellement sur ce dossier!

«On travaille pour cela, ma femme a déjà fait la demande. J'aimerais la demander aussi. C'est un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m'ont apporté et donné, a-t-il confié au micro du média français RTL. Pour moi ce serait un grand plaisir d'enfin être un Parisien français. J'ai vécu 18 ans au Brésil mais déjà 13 ans en France. Alors c'est normal qu'une grande partie de moi soit parisienne. Mes enfants sont nés ici, ma femme aussi a vécu beaucoup de temps ici avec moi depuis mon arrivée.»

Et plus encore...? 

Marquinhos se plaît donc dans la capitale française. À tel point qu'il envisage de prolonger son séjour. «Pourquoi ne pas continuer à vivre à Paris, après ma carrière? Mais cela demande de réfléchir à beaucoup de choses.» Un avenir qui dépend aussi de la durée de son contrat, actuellement fixé jusqu’au 30 juin 2028. Mais au vu de la teneur de ses propos, il est envisageable de voir l'histoire d'amour se prolonger. 

À lire aussi
Gaël Clichy devient entraîneur principal en France
Employé par Mbappé
Gaël Clichy devient entraîneur principal en France
Iman Beney: «L'été 2025 a été le plus beau de ma vie, tout simplement»
Interview
Des émotions indescriptibles
Iman Beney: «L'été 2025 a été le plus beau de ma vie, tout simplement»
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Lens
RC Lens
16
15
37
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
16
21
36
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
16
21
32
4
Lille OSC
Lille OSC
16
13
32
5
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
16
6
27
6
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
16
3
27
7
RC Strasbourg
RC Strasbourg
16
5
23
8
Toulouse FC
Toulouse FC
16
5
23
9
AS Monaco
AS Monaco
16
-1
23
10
Angers SCO
Angers SCO
16
-1
22
11
Stade Brestois
Stade Brestois
16
-6
19
12
FC Lorient
FC Lorient
16
-9
18
13
OGC Nice
OGC Nice
16
-10
17
14
Paris FC
Paris FC
16
-8
16
15
Le Havre AC
Le Havre AC
16
-9
15
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
16
-11
12
17
FC Nantes
FC Nantes
16
-14
11
18
FC Metz
FC Metz
16
-20
11
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus