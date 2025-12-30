Le capitaine du PSG d’origine brésilienne Marquinhos a récemment confié qu’il se verrait bien obtenir la nationalité française, en plus de son passeport brésilien. Sans pour autant prétendre jouer avec les Bleus, ce qui reste impossible.

Blick Sport

Au Paris Saint-Germain, Marquinhos incarne aujourd’hui le club mieux que quiconque. Le défenseur brésilien a rejoint la capitale française en 2013 et a depuis disputé 504 matchs officiels avec le PSG, remportant, comme point d’orgue, la prestigieuse Ligue des champions au printemps dernier. Suffisant pour faire du joueur de 31 ans un «véritable» Parisien ? Il lui manque encore la nationalité française. Et Marquinhos travaille actuellement sur ce dossier!

«On travaille pour cela, ma femme a déjà fait la demande. J'aimerais la demander aussi. C'est un moyen de symboliser tout ce que la France et Paris m'ont apporté et donné, a-t-il confié au micro du média français RTL. Pour moi ce serait un grand plaisir d'enfin être un Parisien français. J'ai vécu 18 ans au Brésil mais déjà 13 ans en France. Alors c'est normal qu'une grande partie de moi soit parisienne. Mes enfants sont nés ici, ma femme aussi a vécu beaucoup de temps ici avec moi depuis mon arrivée.»

Et plus encore...?

Marquinhos se plaît donc dans la capitale française. À tel point qu'il envisage de prolonger son séjour. «Pourquoi ne pas continuer à vivre à Paris, après ma carrière? Mais cela demande de réfléchir à beaucoup de choses.» Un avenir qui dépend aussi de la durée de son contrat, actuellement fixé jusqu’au 30 juin 2028. Mais au vu de la teneur de ses propos, il est envisageable de voir l'histoire d'amour se prolonger.