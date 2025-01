L'entraîneur suisse de Brighton ne gagne plus, mais ne cède pas à la panique

1/6 Fabian Hürzeler traverse la première petite crise de sa carrière d'entraîneur. Photo: IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Carlo Steiner

«Premier mois en Premier League, premier entraîneur du mois», écrivait la plus haute division anglaise sur X en août. Fabian Hürzeler, qui avait mené de manière sensationnelle le FC Sankt-Pauli à la promotion en Bundesliga la saison dernière, a immédiatement fait l'unanimité auprès de son nouvel employeur à Brighton. Il a même déclenché une énorme euphorie, étant encensé de toutes parts. Mais lui-même ne voulait pas en entendre parler, une attitude qui lui est désormais profitable dans ces temps plus difficiles.

Car l'homme aux trois nationalités - son père est suisse, sa mère allemande et il est né aux États-Unis - vit actuellement la première petite crise de sa carrière. Depuis sept matches, Brighton attend une victoire. Lors des douze premières rencontres de la saison, le club a pourtant réalisé le meilleur début de saison de son histoire avec six victoires et 22 points. Le club a ensuite chuté de la cinquième place - à seulement un point de la deuxième - à la dixième.

Pour le plus jeune entraîneur en chef de l'histoire de la Premier League, la situation actuelle n'est toutefois pas une raison de céder à la panique. «Il suffit de regarder le classement, nous avons trop de matches nuls. Et à chaque match nul, nous devrions sortir vainqueurs. C'est un processus d'apprentissage par lequel nous devons passer», a-t-il déclaré après le récent 2-2 à Aston Villa. Presque un match sur deux s'est terminé sans vainqueur (9 sur 19), dont cinq seulement lors des sept matches sans victoire en question depuis fin novembre. Si cela continue, le record de la ligue (17 matches sans vainqueur sur 38 par Sunderland en 2014/15) pourrait tomber.

Focalisé et sans état d'âme

Fabian Hürzeler renoncerait volontiers à égaler ce chiffre, cela va sans dire. Il veut retrouver le chemin de la victoire grâce à un travail continu et sans précipitation. Malgré l'absence de résultats, le discours de l'entraîneur n'est pas différent que celui de la fin de l'été.

«Je dois dire qu'il y a eu quelques moments où nous n'avons pas été assez complets, car si l'on regarde les performances, nous aurions dû avoir légèrement plus de points à la fin du match. Cela relève de ma responsabilité, c'est pourquoi je suis très critique envers moi-même à ce sujet», a-t-il déclaré après le sixième match sans victoire. «Je suis réaliste, jamais euphorique. Car si tu es euphorique, cela signifie que tu perds la concentration pour les choses réalistes», avait-il aussi expliqué l'été dernier après deux victoires en début de saison.

En ce moment, la réalité indique que tout est encore possible en Premier League pour la première saison de Fabian Hürzeler. Mais la tâche ne sera pas aisée. Ce samedi 4 janvier, Brighton affronte Arsenal pour l'ouverture du second tour.