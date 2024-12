Manchester City a de nouveau gagné un match de football! Le 500e match de la carrière de Pep Guardiola sur le banc des Skyblues a donc été une réussite et révèle pourquoi Erling Haaland a une bonne raison d'être fatigué depuis quelques jours.

1/6 Pep Guardiola a de nouveau une raison d'applaudir: Manchester City gagne un match à l'extérieur pour la première fois depuis la mi-octobre. Photo: AFP

Cédric Heeb

Pep Guardiola peut respirer, du moins un peu! Pour le dernier match de l'année, une rencontre qui était la 500e de l'Espagnol en tant qu'entraîneur de Manchester City, son équipe s'est imposée 2-0 à Leicester. Une victoire obligatoire chez le promu, pourrait-on penser, mais il s'agissait du premier succès à l'extérieur depuis le 20 octobre!

«Nous sommes tout simplement soulagés», décrit le Catalan. Et admet en même temps: «Nous sommes loin de gagner la Premier League». Les Skyblues ont 14 points de retard sur le leader Liverpool, qui a en outre disputé un match de moins. «Nous acceptons le fait que nous n'avons plus aucune chance de remporter le titre. Mais nous nous battons encore pour d'autres choses, comme par exemple la FA Cup ou la place parmi les quatre premiers - et gagner des matches aide».

L'entraîneur vedette est tellement soulagé qu'il laisse échapper une information qui n'était pas encore connue du public: «Erling Haaland est devenu père pour la première fois». En octobre, le Norvégien a annoncé que sa petite amie Isabel Johansen était enceinte.

Erling Haaland met fin à sa série noire

«Il y a eu beaucoup d'émotions et quelques jours excitants pour lui», explique Pep Guardiola. Il regrette que son protégé ait été «jugé trop durement» ces derniers temps. «Il est fatigué, il a joué de nombreuses minutes». Et avec le nouveau-né, le sommeil risque en outre d'être quelque peu négligé.

Mais peut-être Erling Haaland transforme-t-il cette heureuse nouvelle, sur laquelle il ne s'est d'ailleurs pas encore exprimé lui-même, en énergie positive. L'attaquant de 24 ans a mis fin contre Leicester à sa disette de trois matches sans but. «C'est toujours un soulagement quand tu marques», déclare le deuxième meilleur buteur de Premier League (19 matches, 14 buts). «C'est une période difficile. Nous sommes simplement heureux d'avoir gagné une fois de plus».