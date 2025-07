Jean-Pierre Nsame: «Je joue pour ça: pour gagner»

Jean-Pierre Nsame a remporté son premier titre en Pologne. Photo: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Blick Sport

Jean-Pierre Nsame retrouve le sourire. Du moins sur le terrain. Car en dehors, l’attaquant l’affiche toujours. Particulièrement le 13 juillet dernier, lorsqu’il remportait avec le Legia Varsovie la Supercoupe de Pologne. «Ce premier titre de la saison est très important. Il arrive après une bonne préparation et un match de play-offs de Ligue Europa qui nous a permis de trouver rapidement le rythme (ndlr: victoire 1-0 face aux Kazakhs du FK Aktobe). Battre une équipe contre laquelle nous avions lourdement perdu la saison passée rend cette victoire encore plus significative. Même si le match se jouait sur le terrain du champion, nous avons su imposer notre jeu.»

Et l’ancien attaquant de Servette, Young Boys ou encore Saint-Gall, où il était prêté ce printemps, a pu participer activement à ce succès 2-1 face au Lech Poznań. «J’ai joué les 15 dernières minutes, où j’ai contribué à maintenir la pression», se réjouit celui qui a remporté son 10e titre collectif en carrière. «Je joue pour ça: pour gagner. Ce trophée me rend fier et me motive pour la suite. Un titre en appelle un autre. Maintenant, place à la fin des qualifications européennes et au championnat.»

L’histoire polonaise de JP démarre enfin

Jeudi dernier, JP a d’ailleurs inscrit son premier but de la saison, lors du match aller du 3e tour qualificatif face aux Tchèques du Baník Ostrava. Une réalisation qui en a appelé une autre, contre le Korona Kielce en ouverture du championnat polonais. L’histoire entre le Legia et Jean-Pierre Nsame semble enfin avoir démarré.

