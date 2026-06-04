Eden Hazard transforme une polémique en succès: 15 ans après le «burger gate», l'ex-star de la Belgique lance trois burgers en partenariat avec Quick.

Blick Sport

Il y a 15 ans, Eden Hazard générait le «burger gate». L'attaquant star de la Belgique avait alors créé la polémique en étant aperçu en train de manger un hamburger aux abords du stade, quelques minutes seulement après avoir été remplacé lors d'un match avec les Diables Rouges.

L'affaire est aujourd'hui oubliée, et la boucle bouclée, puisque l'ex-star du LOSC ou de Chelsea vient de s'associer à Quick pour lancer trois burgers à son nom. «L'Eden» se décline avec du poulet, du boeuf ou du poisson et rappelle à tout le monde le côté gourmand d'Eden Hazard.

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Petit bonus: une partie des recettes dues à la vente de ces burgers sera reversé à «QuickFix », une initiative pour remettre à neuf des infrastructures sportives du pays. Comme quoi, l'amour du sport et de la malbouffe peuvent quand même aller ensemble. Notamment quand on s'appelle Eden Hazard.