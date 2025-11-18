L'équipe de Suisse bute sur une Irlande accrocheuse

L'équipe de Suisse affronte l'Irlande en huitièmes de finale de la Coupe du monde M17. À la pause, aucune des deux formations n'a vraiment réussi à prendre l'avantage sur l'autre.

Aucune des deux équipes n'a pour l'instant pris l'avantage sur l'autre. Photo: Sportsfile via Getty Images

L'équipe de Suisse verra-t-elle les quarts de finale de la Coupe du monde M17? Pour cela, les joueurs de Luigi Pisino, qui a décidé d'aligner le même onze que lors du seizième face à l'Egypte (3-1), devront se défaire d'une Irlande très accrocheuse en deuxième mi-temps.

Car après les 45 premières minutes du match, aucune des deux formations n'a réellement l'avantage sur l'autre. Les attaquants suisses, moins en réussite, se heurtent à une défense irlandaise aussi rugueuse que très bien organisée. Et cette dernière peut également compter sur le soutien de plusieurs centaines de supporters, lesquels n'hésitent pas à donner de la voix, à Doha.

La Suisse affrontera-t-elle le Portugal vendredi en quarts?

Giacomo Kaloto a bien eu l'opportunité d'ouvrir le score, mais sa frappe était trop molle et centrée pour inquiéter outre mesure le portier Alex Noonan (16e). Derrière, la défense helvétique n'a pas tremblé plus que ça. Si ce n'est sur une tentative lointaine de Grady McDonnell qui léchait le poteau de Noah Brogli (24e).

Le vainqueur affrontera vendredi en quarts le Portugal, qui s'est imposé largement face au Mexique, que la Nati a battu en phase de groupes, plus tôt ce mardi (5-0).