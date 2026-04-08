Christian Finkbeiner

«Je m’en fous, je dis aussi 'tête de nègre'», entend-on dans une vidéo diffusée en ligne. Selon plusieurs témoins, ces mots auraient été prononcés samedi par un membre du staff du FC Lucerne lors du match face à Grasshopper (GC). Ces mots auraient été prononcés par un ancien joueur du club lucernois. Contacté par Blick mardi, l'homme concerné n’était pas joignable pour réagir à ces accusations.

Le FC Lucerne ne souhaite pas commenter davantage pour l’instant. Lundi soir, le club de Suisse centrale indiquait toutefois à Blick que l’incident serait traité «avec soin, rigueur et de manière conséquente». Des clarifications internes sont en cours avec les personnes présentes lors de la rencontre. D’éventuelles mesures seront prises une fois la situation pleinement éclaircie.

Incident signalé

Du côté de GC, le club zurichois doit aussi s’exprimer sur cet incident survenu dimanche de Pâques à Lucerne, au cours duquel l’attaquante Deborah Nyota Kabela a été la cible d’insultes racistes. «L'incident a été signalé à Swiss Sport Integrity ainsi qu’à l’Association suisse de football par la direction», indique le club. «La question d’une interdiction de stade à l’encontre de la personne concernée est actuellement examinée.»

Le club a informé l’équipe mardi soir des suites de la procédure. La joueuse visée était présente et se dit soutenue dans ce contexte difficile. Plusieurs joueuses suisses lui ont témoigné leur appui après son message publié dimanche sur Instagram. Meriame Terchoun, Coumba Sow et Alayah Pilgrim ont notamment réagi. «Nous sommes avec toi. Fière de ta prise de parole», a écrit Coumba Sow sous la publication de Deborah Nyota Kabela, accompagnée du message «No to Racism in Swiss Football».

Les faits examinés

Selon les informations de Blick, une procédure a déjà été ouverte par l’Association suisse de football. L’ASF condamne «clairement et sans équivoque toute forme de racisme et de discrimination» et examine actuellement les faits. Le rapport de match sera analysé, tout comme les déclarations de l’arbitre et des parties concernées.

Le règlement est explicite: «Quiconque rabaisse ou discrimine une personne ou un groupe en raison notamment de sa couleur de peau, de sa religion, de son sexe ou de son origine, d’une manière portant atteinte à la dignité humaine, s’expose à des sanctions disciplinaires.» Celles-ci peuvent aller de l’amende à la suspension, voire à une interdiction de stade, une suspension de fonction ou, dans les cas les plus graves, au retrait de diplômes et de licences.