La trêve hivernale de la Women's Super League se termine samedi avec six journées restantes. Les play-off débuteront trois semaines après la fin de la saison régulière pour les huit meilleures équipes.

ATS Agence télégraphique suisse

La trêve hivernale de la Women's Super League touche à sa fin samedi, avec 6 journées encore à disputer dans la saison régulière. Voici les faits marquants avant l'entame de la 2e partie de saison.

Douze journées sur dix-huit ont déjà été disputées en Women's Super League. La dernière aura lieu début avril. Trois semaines plus tard débuteront les play-off réunissant les huit meilleures équipes de la saison régulière. Les play-off se déroulent sous forme de matches aller-retour. Au premier tour, le premier du classement affronte le huitième et ainsi de suite.

Servette-Chênois est actuellement en grande forme. Les Genevoises ont remporté dix de leurs douze premières rencontres et sont encore invaincues. Leur poursuivant Grasshoppers compte pour l'heure 25 points, soit sept longueurs de retard sur la tête du classement.

Derrière, plusieurs équipes sont au coude à coude. Young Boys occupe la troisième place avec 23 unités, tandis que Zurich et Bâle occupent les quatrième et cinquième places avec un point de moins. Ces trois équipes n'ont d'ailleurs pas perdu toute chance de remporter le titre. Thoune occupe actuellement la dernière place du classement, avec onze défaites et un seul point à son actif. Avec sept points de retard sur Lucerne, qui occupe la 8e place, une qualification pour les play-off est compromise. Neuvième, Aarau n'a pas non plus remporté la moindre victoire cette saison, mais compte tout de même deux points de plus que Thoune.

Une première partie de saison décevante

La plus grande surprise sur le marché des transferts est venue d'YB avec le recrutement de l'internationale suisse Ramona Bachmann. Mais après sa rupture du ligament croisé peu avant l'Euro 2025, la joueuse de 35 ans n'est pas encore revenue à son meilleur niveau. Il faudra donc patienter un peu avant de voir l'attaquante sur le terrain.

Les Thounoises ont réagi à la décevante première partie de saison et aux absences des gardiennes Camille Pecharman et Daria Willimann, blessées en recrutant Tamara Biedermann, 19 ans, en prêt. Elle s'était imposée comme titulaire dans les buts d'YB lors du précédent championnat, durant lequel les Bernoises ont été titrées. Cette saison, elle a dû se contenter d'un rôle de remplaçante.

Servette-Chênois s'est également renforcé pendant la trêve hivernale avec l'arrivée jusqu'au terme de la saison en cours de l'Espagnole Cristina Libran, en provenance de la Juventus. L'été dernier, la milieu de terrain de 19 ans a remporté le titre lors du championnat d'Europe M19 et a disputé quatre matches avec Turin. Auparavant, elle était titulaire dans la plus haute division espagnole avec le Madrid CFF.

Comme toutes les équipes ont encore une chance de se qualifier pour les play-off, les six prochaines journées s'annoncent passionnantes. Mi-février, le Letzigrund accueillera le duel entre Zurich et Bâle, qui se déroulera après la rencontre des messieurs du FCZ contre le FC Lucerne.

Therese Simonsson, un atout majeur pour Genève

A la mi-mars, GC recevra YB pour un«remake» de la finale de l'an dernier. Lors de l'avant-dernière journée, Aarau jouera à domicile contre Thoune sans doute pour éviter la relégation.

L'avant-dernière journée verra également s'affronter Servette-Chênois et GC. Ce sera aussi le duel entre les joueuses les plus prolifiques du championnat: les Genevoises comptent dans leurs rangs la meilleure buteuse actuelle, Therese Simonsson, qui a déjà marqué à dix reprises. Juste derrière, avec un but de moins, se trouve la Zurichoise Kayla McKenna.