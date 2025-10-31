Kylian Mbappé reçoit son premier Soulier d'Or européen

L'attaquant français Kylian Mbappé célèbre son premier Soulier d'Or européen. Meilleur buteur de la Liga la saison passée, il vise de nouveaux succès collectifs avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé avec son premier Soulier d'Or. Photo: JAVIER LIZON

ATS Agence télégraphique suisse

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a reçu vendredi son premier Soulier d'Or européen. Une récompense pour le meilleur buteur de la saison écoulée.

«C'est un grand plaisir de recevoir le Soulier d'Or. C'est un moment important, car c'est la première fois que je remporte ce prix qui signifie beaucoup pour moi en tant qu'attaquant», a déclaré Mbappé, meilleur buteur du championnat espagnol la saison passée avec 31 buts en 34 matches.

«La meilleure version»

L'attaquant français a remercié ses coéquipiers de lui permettre d'être «la meilleure version» de lui-même, espérant remporter ce genre de prix «pendant encore de nombreuses années», à commencer par l'an prochain.

Auteur du meilleur début de saison de sa carrière au plan statistique (16 buts en 13 matches), Mbappé s'est dit «heureux» de pouvoir «aider le Real Madrid à gagner» tous les trophées possibles cette saison.

«Nous avons un groupe incroyable, et j'espère que nous allons remporter beaucoup de trophées cette année, car le plus important sont les trophées collectifs. Et je crois qu'avec toutes les personnes que je vois ici nous pouvons en gagner beaucoup», a-t-il affirmé devant ses coéquipiers.

Le président du club Florentino Pérez a félicité Mbappé pour son prix, assurant qu'il «représentait à la perfection les valeurs» du Real Madrid et en souhaitant que le capitaine des Bleus continue à rendre «encore plus grande» l'histoire du club.