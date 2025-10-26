Victoire cruciale du Real Madrid 2-1 contre le FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Les buts de Mbappé et Bellingham propulsent les Madrilènes en tête de la Liga, creusant l'écart avec le champion en titre.

Le Real Madrid remporte le Clasico et prend le large

Le Real Madrid remporte le Clasico et prend le large

Kylian Mbappé a ouvert le score pour le Real Madrid. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone. Les Merengues se sont imposés 2-1 et prennent le large en tête de la Liga.

Battu à quatre reprises la saison dernière par son éternel rival, le géant madrilène a pris une petite revanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu, grâce à un Mbappé une nouvelle fois décisif (22e, 1-0) même s'il a manqué la balle du doublé sur pénalty (52e), et à l'Anglais Jude Bellingham (43e, 2-1).

Ce succès, qui aurait pu être bien large, permet au Real (1er, 27 points) de conforter sa première place en repoussant le Barça, champion en titre, à cinq longueurs.