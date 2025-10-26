DE
La Liga
Le Real Madrid remporte le Clasico et prend le large

Victoire cruciale du Real Madrid 2-1 contre le FC Barcelone au Santiago Bernabéu. Les buts de Mbappé et Bellingham propulsent les Madrilènes en tête de la Liga, creusant l'écart avec le champion en titre.
Publié: 18:52 heures
Kylian Mbappé a ouvert le score pour le Real Madrid.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Au terme d'un Clasico bouillant, le Real Madrid a profité dimanche des faiblesses défensives du FC Barcelone. Les Merengues se sont imposés 2-1 et prennent le large en tête de la Liga.

Battu à quatre reprises la saison dernière par son éternel rival, le géant madrilène a pris une petite revanche sur sa pelouse du stade Santiago Bernabéu, grâce à un Mbappé une nouvelle fois décisif (22e, 1-0) même s'il a manqué la balle du doublé sur pénalty (52e), et à l'Anglais Jude Bellingham (43e, 2-1).

Ce succès, qui aurait pu être bien large, permet au Real (1er, 27 points) de conforter sa première place en repoussant le Barça, champion en titre, à cinq longueurs.

