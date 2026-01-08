ATS Agence télégraphique suisse
Fabian Schär est au repos forcé pour plusieurs mois sans doute. Le défenseur saint-gallois de Newcastle est sorti sur une civière mercredi en Premier League face à Leeds United.
Fabian Schär s'est blessé, probablement grièvement à une cheville ou à un genou, sur un choc avec un adversaire. Soigné durant plusieurs minutes sur le terrain, l'ancien international a été évacué en larmes à la 76e minute d'une rencontre que Newcastle a remportée 4-3 grâce à un but marqué à la... 102e minute.