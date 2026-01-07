Miroslav Stevanovic se fait découper en match amical

Le match amical disputé par le Servette FC contre Holstein Kiel, en Espagne, a suscité quelques discussions. En cause: une situation plutôt inhabituelle pour un match de préparation, avec l’exclusion d’un joueur.
À la 78e minute, le défenseur de Kiel Frederik Roslyng renverse Miroslav Stevanovic après avoir trop poussé son ballon. Problème pour le Danois: il avait déjà écopé d’un avertissement auparavant. L’arbitre n’a donc eu d’autre choix que de sortir le carton rouge.
En supériorité numérique, les Genevois ont alors l’occasion de revenir au score, eux qui étaient menés 0-1 depuis juste avant la pause. Une opportunité qu’ils saisissent dans le temps additionnel. À la 92e minute, Keyan Varela conclut au centre une passe à ras de terre de Timothé Cognat, à la suite d’un corner joué à deux.
Servette évite ainsi la défaite et arrache le nul dans un match amical qui n’avait, décidément, rien d'amical.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC Thoune
19
16
40
2
FC St-Gall
19
16
37
3
FC Lugano
19
5
33
4
FC Bâle
19
8
32
5
Young Boys
19
0
29
6
FC Sion
18
4
27
7
FC Zurich
19
-7
24
8
FC Lucerne
19
0
21
9
FC Lausanne-Sport
18
0
21
10
Servette FC
18
-6
20
11
Grasshopper Club Zurich
19
-9
17
12
FC Winterthour
18
-27
10