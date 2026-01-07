Porté par un doublé du Brésilien Raphinha, le FC Barcelone a humilié l'Athletic Bilbao (5-0) en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. Les Catalans défendront leur titre dimanche face au Real Madrid ou à l'Atlético.





Le Barça n'a même pas eu à forcer son talent pour corriger une équipe basque qui n'en finit plus de décevoir cette saison. Les hommes d'Hansi Flick, qui avaient lancé leur conquête d'un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) la saison passée en remportant ce trophée, tenteront de le soulever une 16e fois dimanche, à Jeddah.

Les champions d'Espagne en titre, sans leur prodige Lamine Yamal, ménagé au coup d'envoi avant d'entrer en jeu à la 72e minute, ont mis un bon quart d'heure à se mettre en route. Ils ont même attendu une vingtaine de minutes à se procurer une première occasion, Ferran Torres lançant la démonstration offensive à la 22e.