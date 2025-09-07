Après un double abandon aux Pays-Bas, Ferrari vise un retour en forme à Monza, poussée par ses tifosi. Piastri conforte sa place de leader au championnat grâce aux soucis de Norris, tandis qu’Hadjar signe un podium historique pour un pilote français.

Tandis qu'Oscar Piastri prend le large, Ferrari cherche à se relancer à domicile. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Ferrari tentera ce weekend en Italie de tourner la page d'un Grand Prix des Pays-Bas cauchemardesque, où le leader au championnat de Formule 1 Oscar Piastri a pris une belle option dans la course au titre après les déboires de son rival et coéquipier chez McLaren Lando Norris.

Zéro pointé. La Scuderia est repartie bredouille des Pays-Bas dimanche dernier, la faute à l'abandon de ses deux pilotes qui avaient pourtant montré qu'ils «avaient le rythme nécessaire pour performer», a regretté le patron des «rouges» Frédéric Vasseur. Alors qu'ils se battaient pour le Top 5, le septuple champion Lewis Hamilton a été le premier à jeter l'éponge, victime d'une sortie de piste, suivi plus tard par le Monégasque Charles Leclerc, accroché lui par l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

Ce double abandon est un coup dur pour l'écurie italienne, deuxième au championnat constructeurs, qui a perdu du terrain au général face à Mercedes, troisième. Seuls 12 points séparent maintenant les deux équipes. Dans le «Temple de la vitesse», surnom donné au légendaire circuit de Monza, Ferrari pourra compter ce weekend sur ses très nombreux tifosi - «une incroyable source de motivation», selon Vasseur - pour se remettre en selle. Avec l'espoir de faire revivre l'«allegria» de la victoire de Leclerc l'an dernier.

Ferrari n'a encore remporté aucune victoire cette saison, et «Sir Lewis» attend toujours de goûter à la joie de son premier podium en GP en rouge. La manche italienne serait l'occasion idéale pour débloquer son compteur, même si le champion sera pénalisé de cinq places sur la grille dimanche pour avoir enfreint le règlement sur la vitesse sous drapeaux jaunes lors du GP des Pays-Bas.

«Tout peut changer très rapidement»

Pour l'heure, l'«allegria» est nettement du côté de McLaren, qui compte déjà 12 victoires en GP sur 15 possibles. Aux avant-postes depuis la première course de la saison, son duo Oscar Piastri-Lando Norris ne cesse d'écoeurer ses concurrents.

A neuf épreuves de la fin, et avant de quitter l'Europe pour l'Asie, les deux pilotes «papaye» sont séparés de 34 points quand le meilleur des autres, le quadruple champion en titre Max Verstappen (Red Bull), est déjà à 104 points du leader Piastri... Une avance qui paraît irrattrapable vu la dynamique des forces.

Norris a cependant perdu gros dimanche aux Pays-Bas : victime d'un rare problème mécanique dans les derniers tours du GP, le Britannique a dû abandonner alors qu'il était deuxième derrière son équipier australien. «Je peux simplement mettre ça sur le compte de la malchance», a expliqué le pilote McLaren jeudi. «C'est comme ça, c'est tout».

Cet abandon pourrait constituer un tournant dans la course au titre qui semble de toute évidence promis à un pilote McLaren. Interrogé sur ses chances de décrocher une première couronne en F1, Piastri a préféré tempérer : «Je ne dirais pas que mon avance est très confortable, il reste encore beaucoup à faire (...), et tout peut changer très rapidement comme on a pu le constater».

Hadjar, la course d'après

Si les malheurs de Norris ont profité à Piastri, ils ont aussi fait les affaires du jeune Isack Hadjar qui a terminé troisième derrière Verstappen. A 20 ans, le francilien, qui fait partie des candidats pour piloter l'an prochain la deuxième Red Bull aux côtés de Verstappen, est devenu le plus jeune pilote français à monter sur un podium de F1.

Sera-t-il capable de poursuivre sur sa lancée ? «Cela va être délicat compte tenu de la très longue ligne droite» au départ, a-t-il reconnu. «Mais historiquement, (l'écurie) a toujours eu un bon rythme ici et Pierre a gagné il y a quelques années», a-t-il aussi rappelé.

En effet, en 2020, son compatriote Pierre Gasly, ancien de chez AlphaTauri (devenu Racing Bulls) et désormais chez Alpine, y avait remporté le seul Grand Prix de sa carrière.

Loin de pouvoir viser la victoire cette année avec un monoplace à la traîne, le Normand de 29 ans tachera d'offrir dimanche quelques points supplémentaires à l'équipe franco-britannique. Incapable de véritablement se mêler à la bagarre, Alpine est dernière au général chez les constructeurs.