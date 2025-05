Madison Keys est revenue de nulle part. Photo: Thibault Camus

ATS Agence télégraphique suisse

Miracle pour Madison Keys (WTA 8) ! La championne d'Australie a écarté trois balles de match pour se hisser en huitièmes de finale de Roland-Garros.

Sur le court Suzanne-Lenglen, l'Américaine a renversé une situation mal embarquée face à sa compatriote Sofia Kenin (WTA 30) pour finalement s'imposer 4-6 6-3 7-5. Madison Keys affrontera au prochain tour une autre Américaine, Hailey Baptiste (WTA 70), qui s'est imposée 7-6 (7/4) 6-1 contre l'Espagnole Jessica Bouzas Maneiro (WTA 68).

Egaliser puis gagner

Menée 3-0 dans le set décisif, Madison Keys est parvenue à recoller à 3-3. Mais elle a concédé trois balles de break (et donc de match) alors qu'elle servait et était menée 5-4. Une fois le danger écarté, la numéro 8 mondiale a ravi le service de Sofia Kenin, finaliste porte d'Auteuil en 2020, pour mener 6-5 et conclure sur sa deuxième balle de match.