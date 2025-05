Le numéro 1 mondial Jannik Sinner s’est qualifié sans difficulté samedi pour les huitièmes de finale à Roland-Garros, en attendant l’entrée en scène de ses principaux rivaux, Djokovic et Zverev.

Jannik Sinner a écrasé son adversaire et obtient le ticket des 8es

En attendant Djoko et Zverev

Jannik Sinner a écrasé son adversaire. Photo: TERESA SUAREZ

Le no 1 mondial Jannik Sinner s'est promené samedi pour obtenir son ticket pour les 8es de Roland-Garros. Ceci en attendant les matches des autres candidats à la victoire finale, Djokovic et Zverev. Dans le tableau féminin, la jeune Russe Mirra Andreeva (6e), facile, et l'Américaine Jessica Pegula, chahutée, se sont qualifiées pour les huitièmes de finale, avant que Coco Gauff, très en forme sur terre battue cette saison, ne tente de les rejoindre.

Jannik Sinner n'a fait qu'une bouchée du Tchèque Jiri Lehecka (34e) sur le court Suzanne-Lenglen, en l'expédiant 6-0 6-1 6-2. L'Italien de 23 ans, polo vert sur les épaules, a commencé par une bulle en 25 minutes, montrant qu'il était bien en forme après sa suspension de trois mois à la suite de contrôles positifs à un anabolisant. La punition était un peu moins sévère dans les deux manches suivantes, au cours desquelles Sinner a laissé le Tchèque conserver trois jeux de service.

Le triple lauréat en Grand Chelem, qui n'a cédé aucun set depuis le début du tournoi, sera confronté au Russe Andrey Rublev (17e), qualifié sans jouer après le forfait du no 1 Français Arthur Fils pour une blessure dans le bas du dos. Le no 3 mondial Alexander Zverev, finaliste l'an dernier, devra vaincre l'Italien Flavio Cobolli (26e) sur le court Philippe-Chatrier pour espérer jouer contre le Néerlandais Tallon Griekspoor (35e) en huitièmes. La session nocturne aura pour protagonistes Novak Djokovic (6e) et l'Autrichien Filip Misolic (153e), issu des qualifications.

Dans le tableau féminin, Mirra Andreeva, demi-finaliste à Roland-Garros et aujourd'hui âgée de 18 ans, a dominé au troisième tour la Kazakhe Yulia Putintseva (31e) 6-3 6-1 sur le court Suzanne-Lenglen. Andreeva affrontera en huitièmes l'Australienne Daria Kasatkina (17e), qui a facilement écarté l'Espagnole Paula Badosa (10e) 6-1 7-5.

L'Américaine Jessica Pegula a eu besoin de trois sets (3-6 6-4 6-2) pour se débarrasser de la Tchèque Marketa Vondrousova (96e). La finaliste du WTA 1000 de Miami rencontrera au prochain tour la gagnante du duel franco-français entre Loïs Boisson (361e) et Elsa Jacquemot (138e). Sa compatriote Coco Gauff (2e), finaliste à Madrid et Rome cette saison sur terre battue, défie une autre Tchèque, Marie Bouzkova (46e), pour rejoindre les 16 dernières joueuses en lice, dont Aryna Sabalenka (1re), Jasmine Paolini (4e) et Iga Swiatek (5e), qualifiées vendredi.