DE
FR

Un Sigma Olomouc mal en point
Lausanne-Sport face à des Tchèques en seizièmes de finale

Lausanne connaît son prochain adversaire en Coupe d’Europe. Les Vaudois affronteront les Tchèques de Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League.
Publié: il y a 58 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
1/2
Le LS jouera contre le Sigma Olomouc en seizièmes de finale de la Conference League
Photo: MARTIAL TREZZINI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Lors du tirage au sort effectué vendredi à Nyon, l'actuel 7e de Super League a hérité d’un tirage plutôt corsé. Outre le vainqueur de la Coupe de Tchéquie, le champion bosnien Zrinjski Mostar était aussi une option possible.

Sigma Olomouc n’affichait toutefois pas une grande forme avant la trêve hivernale. Les Tchèques ont perdu leurs cinq derniers matches officiels. En championnat, le club végète à la 8e place, en milieu de tableau. En phase de ligue de Conference League, Olomouc est passé à la raclette avec la 24e et dernière place qualificative, avec deux victoires, un nul et trois défaites. Les Tchèques ont été uniquement sauvés par une meilleure différence de buts.

Plus sur le football
Un espoir du football suisse bientôt en Valais?
Point sur le mercato sédunois
Un espoir du football suisse bientôt en Valais?
Adrien Rabiot offre la victoire à Milan face à Côme
Les Suisses sont rentrés
Adrien Rabiot offre la victoire à Milan face à Côme

Match retour à la Tuilière

De son côté, le LS a manqué de peu le top 8 et la qualification directe pour les huitièmes, en terminant à la 9e place. En seizièmes, l'équipe de Peter Zeidler bénéficiera de l’avantage du terrain avec le match retour le 26 février. L’aller en Tchéquie aura lieu une semaine plus tôt.

En cas de qualification, les Lausannois tomberaient sur beaucoup plus gros en huitièmes. Parmi les possibles adversaires figurent Mayence, dirigé par Urs Fischer, ou le tenant de la Coupe de Chypre AEK Larnaca.

Mentionné dans cet article
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      FC Lausanne-Sport
      FC Lausanne-Sport