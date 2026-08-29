Ben Dhiman remporte l'UTMB en moins de 19 heures

Une chevauchée fantastique sur le toit du trail mondial. Deuxième l'an passé, l'Américain Ben Dhiman a écrasé l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) ce samedi à Chamonix, bouclant les 173 kilomètres et 10'000 mètres de dénivelé positif en un temps canon de 18h16'29.

L'Américain Ben Dhiman a remporté samedi l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) à Chamonix. Il est devenu le premier coureur à terminer la boucle (173 km, 10'000 m de dénivelé positif) en moins de 19 heures.

Deuxième en 2025, Ben Dhiman a pris les commandes de la course dès la sortie des Contamines (environ 35 km) avant de se lancer dans un irrésistible numéro en solitaire, bien aidé par une météo particulièrement favorable cette année. Il a achevé son effort en 18h16'29, loin devant les autres concurrents.

Ce temps ne constitue toutefois pas un record car, comme l'an passé, le parcours a été raccourci par rapport au tracé habituel de la course, devenue aujourd'hui l'épreuve reine du trail mondial.

N'empêche, le traileur de 33 ans termine avec plus d'une heure d'avance par rapport au Britannique Tom Evans qui avait remporté la course l'an dernier sur exactement le même tracé (19h18'58, mais dans des conditions dantesques), et plus d'une heure et demie par rapport à son propre chrono de 2025 (2e en 19h51'37).

Originaire de l'Ohio, installé en France depuis 2021, Ben Dhiman a réalisé une véritable démonstration autour du Mont Blanc entre vendredi soir et samedi après-midi. A la sortie du ravitaillement de Champex-Lac (127 km), il comptait déjà près de 30 minutes d'avance sur son premier poursuivant, le Français Baptiste Chassagne.

Ben Dhiman a devancé Chassagne de 31'09 au final. Meilleur Suisse, Jean-Philippe Tschumi a terminé 10e, à 1h41'55 du vainqueur. Chez les dames, c'est la Française Blandine L'Hirondel qui s'est imposée en 21h54'49. Elle a réussi le 26e temps scratch.