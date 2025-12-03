Niklas Hartweg a connu un été chaotique entre maladies, chute à VTT et commotion. Malgré ces obstacles, le biathlète suisse vise les JO d’Anterselva avec confiance, espérant être en forme pour l’épreuve individuelle.

ATS Agence télégraphique suisse

Niklas Hartweg a de nouveau connu une préparation compliquée. Mais malgré des virus, une chute et un entraînement difficile, il veut croire qu'il sera en forme pour les JO et qu'il ira sur le podium.

Quand la réalité colle malheureusement un peu trop avec le nom de famille. Pour Hartweg (réd: dur chemin, si l'on traduit littéralement), la route qui mène aux JO semble parsemée d'embûches. Le Grison de 25 ans a dû renoncer aux relais le week-end dernier lors de l'ouverture de la Coupe du monde à Östersund parce qu'il était malade. Mais il devrait être d'attaque pour l'épreuve individuelle de mercredi.

Un retour difficile à l'entraînement

Hartweg revient sur un été qui a testé sa patience. Le numéro 1 de l'équipe de Suisse de biathlon, convaincant lors des Mondiaux à domicile en février dernier à Lenzerheide avec des top 10, a dû faire plusieurs pauses, juste avant la saison olympique. Après l'été 2024, où une blessure à l'épaule à la suite d'une chute en VTT avait nécessité une opération, Hartweg a de nouveau eu la poisse. «J'ai été malade trois ou quatre fois, déclare-t-il à Keystone-ATS. On ne peut pas s'entraîner, il faut alors se battre pour revenir.»

Le retour à l'entraînement a été difficile à chaque fois. Pour un athlète comme Hartweg, qui développe sa force grâce à la constance, à des blocs d'entraînement clairement structurés et à des intensités précisément définies, de telles interruptions ont un impact immédiat.

Autre angoisse, cette fois-ci en Croatie, avec un accident de wakeboard où il a perdu l'équilibre et s'est cogné la tête sur la planche. Ce coup lui a fait perdre brièvement connaissance et les médecins ont diagnostiqué une légère commotion. «L'été n'a malheureusement pas été parfait, déplore-t-il. Avant une saison olympique, il aurait été préférable qu'il le soit.»

Ce manque de constance dans la préparation physique ne l'inquiète toutefois pas plus que ça. «L'objectif pour cet hiver est d'être au top physiquement en février pour lutter pour les médailles, explique Hartweg. J'ai confiance en moi, je sais que ça va bien se passer cette saison. J'espère être en meilleure forme que l'année dernière. Et avoir la chance nécessaire en compétition pour que tout se passe bien.»

Puiser sa force dans l'échec

Le potentiel est bien là, alors que les JO à Anterselva auront lieu dans deux mois. Hartweg est déjà monté deux fois sur le podium en Coupe du monde en individuel et trois fois avec sa partenaire de double mixte. «Si la préparation et tout le reste se passent bien, j'en suis capable», estime-t-il. Mais il sait très bien qu'en biathlon, beaucoup de choses doivent fonctionner en même temps: le ski, le tir, et parfois une erreur adverse.

Celui qui est né à Karlsruhe en Allemagne puise même sa motivation sur ce tir raté aux Championnats du monde à Lenzerheide qui lui a coûté la médaille. «Peut-être que j'ai gardé toute ma chance pour février prochain», espère-t-il. Hartweg a dû faire des zigzags, mais il n'a pas été dérouté. Les semaines devant lui seront décisives. Il veut trouver la forme dont il a besoin pour la compétition la plus importante de sa carrière.