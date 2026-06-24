AJ Dybantsa en première position de la draft par les Wizards

AJ Dybantsa, jeune prodige de Boston, a été choisi en première position de la draft NBA 2026 par les Washington Wizards. L'ailier de 2,06 m, formé à l'Université BYU, est attendu comme un talent générationnel.

ATS Agence télégraphique suisse

Du renfort pour Kyshawn George et Washington! AJ Dybantsa a été sélectionné en première position de la draft par les Wizards.

Natif de Boston, le jeune joueur vient se placer au sommet d'une cuvée présentée comme parmi les plus denses de ses dernières décennies, avec plusieurs autres joueurs vus comme des futures stars de la ligue. Issu de l'Université BYU, située dans l'Utah, où il est resté un an, et vu comme un talent générationnel, l'ailier était donné parmi les quatre premiers choix en début de saison dernière, aux côtés de Darryn Peterson, Cameron Boozer ou Caleb Wilson.

Très athlétique et considéré comme excellent offensivement, Dybantsa (2,06 m) devrait jouer un rôle majeur au sein d'une franchise qui a terminé bonne dernière de la saison écoulée. Mais elle s'annonce ambitieuse, après une série de transferts avant la date limite en février dernier.

Un trio très attendu

Les Wizards comptent en effet désormais deux stars en quête de relance, le meneur de jeu Trae Young, échangé avec les Atlanta Hawks, où il a réalisé l'ensemble de sa carrière jusqu'ici, et l'intérieur Anthony Davis, champion NBA en 2020 avec LeBron James et les Los Angeles Lakers et arrivant des Dallas Mavericks.

Le trio, entouré d'un effectif jeune qui était encore en phase d'apprentissage jusqu'à la saison dernière, est très attendu par les fans des «Magiciens». Ils étaient d'ailleurs plusieurs centaines dans une salle de spectacle de la capitale américaine à assister en direct à l'annonce du premier tour de la draft par le patron de la NBA, Adam Silver.

Avant l'annonce de sa sélection, le nom d'AJ Dybantsa était celui qui revenait le plus souvent chez des fans sevrés de victoire ces dernières saisons et qui espèrent voir leur équipe réaliser un véritable bond en avant lors de celle à venir, avec une accession aux play-offs, atteints pour la dernière fois en 2021. Le choix de leur franchise a été salué par une éruption de joie dans une ambiance festive.

C'est la première fois depuis 2010 que les Wizards détenaient le premier tour de la draft, ils avaient alors sélectionné le meneur John Wall, cinq fois All-Star durant ses neuf saisons disputées à Washington, avant de gravement se blesser.