Dans la nuit de mardi à mercredi, Washington a enregistré sa 17e défaite en 20 rencontres. Malgré les onze points de Kyshawn George, le club de la capitale a été battu 121-102 à Philadelphie.

Les San Antonio Spurs, toujours privés de Victor Wembanyama, ont vaincu les Memphis Grizzlies, tandis que le Thunder d'Oklahoma City a continué son parcours presque parfait sur le parquet des Golden State Warriors mardi en NBA.

Les San Antonio Spurs remontent à la 4e place de la conférence Ouest à la faveur d'un succès face à Memphis à l'issue d'un match âpre et serré (126-119).

Malmenés par Zach Eday (19 points, 15 rebonds) et des Grizzlies supérieurs au rebond (59 contre 48), les Texans ont fini par faire la différence en fin de rencontre grâce à Dylan Harper (15 points) et De'Aaron Fox (29 points), au relais du vétéran Harrison Barnes (31 points).

Wembanyama doit patienter

San Antonio a disputé son 8e match de suite sans Victor Wembanyama, victime d'une élongation au mollet gauche mi-novembre. Interrogé en conférence de presse avant la rencontre, l'entraîneur Mitch Johnson a précisé que ni le Français, ni Stephon Castle (hanche) ne seraient du voyage avec les Spurs direction Orlando, pour le prochain match dès mercredi.

Le technicien a en revanche ajouté que les deux joueurs pourraient rejoindre leur équipe lors de leur «road trip», qui doit ensuite emmener les Texans à Cleveland (vendredi) puis à la Nouvelle-Orléans (lundi) avant un match important à Los Angeles le mercredi 10 décembre, le quart de finale de la Coupe NBA face aux Lakers. «Ils sont en progrès, tout se passe bien», a rassuré Johnson, qui a toutefois précisé que même si les joueurs rejoignaient le groupe, ils ne joueraient pas forcément immédiatement pour autant.

Jaylen Brown en démonstration

Après un départ catastrophique (17-4 New York), les Boston Celtics se sont rebellés pour un succès de prestige dans leur salle face aux New York Knicks 123-117. Sans Jayson Tatum, blessé pour une longue durée (rupture d'un tendon d'Achille), le MVP des finales 2024 Jaylen Brown s'est mué en cauchemar des Knicks avec 42 points.

Les Celtics ont cependant laissé fondre 18 points d'avance au début du dernier quart-temps, principalement à cause de la précision de Mikal Bridges (35 points à 8 sur 12 de loin), mais restant devant grâce à l'énergie de Jordan Walsh en fin de match.

Le Thunder largement en tête

Un peu moins souverain que d'habitude, le Thunder, champion en titre, a fini par l'emporter sur le parquet de Golden State 124-112. Pourtant privés de Stephen Curry, les Warriors ont refait un retard de 22 points pour prendre brièvement la tête dans le dernier quart-temps, avant que OKC ne finisse plus fort, dans le sillage de l'incontournable MVP Shai Gilgeous-Alexander (38 points).

Les Warriors de Brandin Podziemski (17 points) ont opposé un effort collectif (six joueurs à plus de 13 points) et un Curry a quand même fait trembler le Chase Center: Seth, le petit frère du héros local, recruté ces derniers jours, qui a mis 14 points en sortie de banc. Le Thunder compte ainsi 21 succès pour une seule défaite, et pointe largement en tête à l'Ouest alors que les Warriors sont tout juste à l'équilibre (11-11, 8e).

Onze points pour George

Le carton du soir a été réussi par le bondissant Anthony Edwards, avec 44 points nécessaires pour que de décevants Minnesota Timberwolves finissent par s'imposer 149 à 142 sur le parquet des Pelicans de la Nouvelle-Orléans, équipe du fond de tableau privée de ses joueurs majeurs (Murray, Williamson, Poole).

De leur côté, les Washington Wizards ont subi une 17e défaite en 20 matches. Ils ont perdu 121-102 sur le parquet des Philadelphia 76ers. Le joueur canado-suisse Kyshawn George a été aligné durant 33 minutes et il a marqué 11 points.