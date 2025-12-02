Clint Capela et les Rockets s'inclinent face à Utah 133-125, le Genevois jouant 9 minutes pour 2 points. Les Clippers perdent contre Miami 140-123, avec le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser marquant 6 points en 12 minutes.

Kyshawn George et les Wizards ont remporté leur troisième victoire de la saison. Ils se sont imposés 129-126 face aux Milwaukee Bucks. Le Valaisan a eu un peu moins de réussite sur son shoot avec un 3/11 pour neuf points, tous inscrits derrière la ligne (3/6). Mais sur ses 31 minutes de jeu, George a capté trois rebonds, délivré cinq assists et ajouté un contre et une interception.

Capela moins prolifique

Clint Capela a été moins prolifique. Les Houston Rockets ont perdu contre Utah 133-125. Le Genevois a joué neuf minutes pour deux points (aux lancers francs) et trois rebonds offensifs. Le centre turc Alperen Sengun s'est fait plaisir avec 31 pts, 8 rebonds, 14 assists, 5 contres et deux interceptions.

Les Los Angeles Clippers se sont eux aussi inclinés. Une défaite 140-123 face au Miami Heat. Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a eu droit à 12 minutes. Il s'en est servi pour inscrire six pts, capté un rebond et réalisé un contre.