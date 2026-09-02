L'équipe de Suisse féminine de basket perd son sélectionneur

François Gomez quitte son poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine de basketball Le Français, qui a qualifié la Suisse pour l'Euro 2025, mais pas celui de 2027, part d'un commun accord avec la fédération.

ATS Agence télégraphique suisse

François Gomez n'est plus le sélectionneur de l'équipe de Suisse féminine. Le Français et Swiss Basketball ont mis un terme à leur collaboration d'un commun accord, a annoncé la fédération mardi.

Le principal fait d'armes de l'entraîneur de 65 ans aura été de qualifier la Suisse pour l'Euro 2025, un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis 1954. En Grèce, les Suissesses avaient logiquement terminé à la dernière place de leur groupe.

François Gomez et ses joueuses n'ont toutefois pas réussi la passe de deux, échouant au premier tour des qualifications pour l'édition 2027 en février.

Avant de prendre les rênes de l'équipe première, le technicien nordiste avait également entraîné les filles M20 en 2022 et 2023.

«Swiss Basketball tient à lui exprimer sa profonde reconnaissance pour l'ensemble du travail accompli. Au-delà des résultats sportifs, son passage à la tête de la sélection aura contribué à faire grandir l'équipe nationale, à renforcer ses ambitions et à offrir une nouvelle visibilité au basketball féminin suisse», écrit Swiss Basketball dans un communiqué. Le nom de son ou sa successeure n'est pas encore connu.