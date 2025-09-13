L'ancien basketteur de la NBA Jason Collins se bat contre une tumeur au cerveau. Le premier joueur ouvertement homosexuel de la ligue reçoit beaucoup de soutien, notamment de son ancien club.

Un ambassadeur de la NBA se bat contre une tumeur au cerveau

1/2 Jason Collins a été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau. Photo: AP

Cédric Heeb et BliKI

Jason Collins (45 ans), premier joueur ouvertement homosexuel de l'histoire de la NBA, est atteint d’une tumeur au cerveau. Comme l’a annoncé la ligue nord-américaine de basket, l’ancien professionnel, aujourd’hui ambassadeur de la NBA, suit actuellement un traitement.

Dans un communiqué, sa famille appelle à la solidarité tout en demandant le respect de son intimité: «Jason et notre famille sont touchés par toutes les marques de soutien et de prière. Mais nous demandons aussi de préserver notre intimité afin de pouvoir nous concentrer pleinement sur la santé de Jason».

Les Brooklyn Nets, dernière équipe de Collins en NBA, ont exprimé leur solidarité: «Nous envoyons tout notre amour et notre soutien à Jason Collins et à sa famille». Le pivot de 45 ans avait mis un terme à sa carrière en 2014, après treize saisons en NBA. Il a porté les couleurs de six franchises différentes, dont les New Jersey Nets, devenus par la suite les Brooklyn Nets.

Ambassadeur de l'égalité et de l'inclusion

L’influence de Collins dépasse largement ses performances sur le parquet. En avril 2013, il avait révélé publiquement son homosexualité, devenant ainsi le premier athlète en activité, ouvertement homosexuel, dans l’une des quatre grandes ligues professionnelles américaines.

Depuis sa retraite, Collins s’engage comme ambassadeur de la NBA pour l’égalité des droits et l’inclusion. Son courage et son engagement ont fait de lui une figure essentielle de la lutte contre les discriminations dans le sport professionnel.