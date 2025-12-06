Voici les résultats des matches de NBA de vendredi

La NBA a vu une soirée chargée vendredi avec 12 matches disputés. Oklahoma City a dominé Dallas 132-111, tandis que Denver a remporté un match serré contre Atlanta 134-133. Les classements actuels montrent Detroit en tête à l'Est et Oklahoma City dominant à l'Ouest.

AFP Agence France-Presse

Récapitulatif des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés vendredi:

Oklahoma City - Dallas 132 - 111

Atlanta - Denver 133 - 134

Cleveland - San Antonio 130 - 117

Detroit - Portland 122 - 116

New York - Utah 146 - 112

Toronto - Charlotte 86 - 111

Chicago - Indiana 105 - 120

Houston - Phoenix 117 - 98

Memphis - LA Clippers 107 - 98

Milwaukee - Philadelphie 101 - 116

Boston - LA Lakers 126 - 105

Orlando - Miami 106 - 105

Les classements :

Conférence Est:

Classement: %V J G P

Detroit 78,3 23 18 5 New York 68,2 22 15 7 Toronto 62,5 24 15 9 Orlando 60,9 23 14 9 Boston 60,9 23 14 9 Miami 60,9 23 14 9 Philadelphie 59,1 22 13 9 Cleveland 58,3 24 14 10 Atlanta 54,2 24 13 11 Milwaukee 41,7 24 10 14 Chicago 40,9 22 9 13 Charlotte 30,4 23 7 16 Brooklyn 22,7 22 5 17 Indiana 21,7 23 5 18 Washington 14,3 21 3 18

. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

Oklahoma City 95,7 23 22 1 Houston 75,0 20 15 5 Denver 72,7 22 16 6 LA Lakers 72,7 22 16 6 San Antonio 68,2 22 15 7 Minnesota 63,6 22 14 8 Phoenix 56,5 23 13 10 Golden State 47,8 23 11 12 Memphis 43,5 23 10 13 Portland 39,1 23 9 14 Utah 36,4 22 8 14 Dallas 33,3 24 8 16 LA Clippers 26,1 23 6 17 Sacramento 22,7 22 5 17 La Nouvelle-Orleans 13,0 23 3 20





NDLR: les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d'égalité, c'est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.