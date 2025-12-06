DE
Oklahoma City a dominé Dallas
Voici les résultats des matches de NBA de vendredi

La NBA a vu une soirée chargée vendredi avec 12 matches disputés. Oklahoma City a dominé Dallas 132-111, tandis que Denver a remporté un match serré contre Atlanta 134-133. Les classements actuels montrent Detroit en tête à l'Est et Oklahoma City dominant à l'Ouest.
Publié: 07:53 heures
Oklahoma City a dominé Dallas 132-111 dans la nuit de vendredi à samedi.
Photo: keystone-sda.ch
Récapitulatif des matches du Championnat nord-américain de basket-ball (NBA) disputés vendredi:

  • Oklahoma City - Dallas 132 - 111
  • Atlanta - Denver 133 - 134
  • Cleveland - San Antonio 130 - 117
  • Detroit - Portland 122 - 116
  • New York - Utah 146 - 112
  • Toronto - Charlotte 86 - 111
  • Chicago - Indiana 105 - 120
  • Houston - Phoenix 117 - 98
  • Memphis - LA Clippers 107 - 98
  • Milwaukee - Philadelphie 101 - 116
  • Boston - LA Lakers 126 - 105
  • Orlando - Miami 106 - 105

Les classements :

Conférence Est:

Classement: %V J G P

  1. Detroit 78,3 23 18 5
  2. New York 68,2 22 15 7
  3. Toronto 62,5 24 15 9
  4. Orlando 60,9 23 14 9
  5. Boston 60,9 23 14 9
  6. Miami 60,9 23 14 9
  7. Philadelphie 59,1 22 13 9
  8. Cleveland 58,3 24 14 10
  9. Atlanta 54,2 24 13 11
  10. Milwaukee 41,7 24 10 14
  11. Chicago 40,9 22 9 13
  12. Charlotte 30,4 23 7 16
  13. Brooklyn 22,7 22 5 17
  14. Indiana 21,7 23 5 18
  15. Washington 14,3 21 3 18
. Conférence Ouest:

Classement: %V J G P

  1. Oklahoma City 95,7 23 22 1
  2. Houston 75,0 20 15 5
  3. Denver 72,7 22 16 6
  4. LA Lakers 72,7 22 16 6
  5. San Antonio 68,2 22 15 7
  6. Minnesota 63,6 22 14 8
  7. Phoenix 56,5 23 13 10
  8. Golden State 47,8 23 11 12
  9. Memphis 43,5 23 10 13
  10. Portland 39,1 23 9 14
  11. Utah 36,4 22 8 14
  12. Dallas 33,3 24 8 16
  13. LA Clippers 26,1 23 6 17
  14. Sacramento 22,7 22 5 17
  15. La Nouvelle-Orleans 13,0 23 3 20


NDLR: les six premiers de chaque conférence sont directement qualifiés pour les play-offs. Les équipes classées de la 7e à la 10e place participeront à des barrages qualificatifs pour les play-offs, avec deux places à prendre par conférence. En cas d'égalité, c'est le bilan particulier entre les équipes qui présentent le même pourcentage de victoires qui les départage.

