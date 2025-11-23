DE
Washington à la peine
Malgré un bon Kyshawn George, Washington concède une 14e défaite d'affilée

Les Washington Wizards ont subi leur 14e défaite consécutive en NBA, s'inclinant 121-120 face aux Chicago Bulls. Malgré une bonne performance de Kyshawn George, l'équipe n'a pas réussi à briser sa série de défaites et se rapproche d'un triste record.
Publié: il y a 34 minutes
Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont subi samedi leur 14e défaite d'affilée
Photo: Melissa Tamez
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Washington a concédé samedi sa 14e défaite d'affilée en NBA, la 15e en 16 matches joués cette saison. Les Wizards se sont inclinés 121-120 à Chicago pour se retrouver à deux revers du record de l'histoire de la franchise.

En difficulté vendredi à Toronto (5 points, autant de pertes de balle), Kyshawn George s'en est bien mieux sorti 24 heures plus tard sur le parquet des Bulls. L'ailier valaisan a cumulé 17 points, 12 rebonds, 7 passes décisives et 4 interceptions.

Perte de balle fatidique

Le Chablaisien a notamment réussi son seul panier primé de la soirée pour permettre à son équipe de prendre l'avantage 118-117 à 1'42 du «buzzer». Mais il a flanché dans les derniers instants, perdant le ballon à 1''3 de la fin alors que les Wizards étaient menés 121-120.

Washington a pourtant mené au score pendant une grande partie du match, réussissant notamment un 14-0 au deuxième quart. Mais les Bulls ont pris les commandes en signant un partiel de 10-0 dans le dernier «quarter», Tre Jones marquant les deux lancers-francs de la victoire à 34''2 de la fin.

