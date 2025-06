1/6 Une fin de saison amère pour Tyrese Haliburton. Photo: Getty Images

Nicolas Horni

Après seulement sept minutes de jeu dans le septième et dernier match de la finale NBA, Tyrese Haliburton (25 ans) s’écroule au sol, le visage contre le parquet, frappant de son poing et criant un «non» de douleur. Quelques instants plus tôt, il avait chuté lors d’une accélération vers le panier – sa jambe droite, déjà affaiblie, a visiblement lâché. Soutenu par ses coéquipiers, il quitte le terrain en larmes pour rejoindre les vestiaires. Son équipe s’effondre ensuite et s’incline lourdement dans ce match décisif.

Haliburton avait déjà souffert d'une élongation au mollet lors du cinquième match, mais avait tout de même pris part au sixième, qu’il avait contribué à remporter. Peu après la finale, son père confirme une rupture du tendon d’Achille. La star NBA s’est exprimée pour la première fois depuis le diagnostic: «Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point je suis déçu. La frustration est immense. J’ai travaillé toute ma vie pour en arriver là – et ça se termine comme ça? Ce n’est pas juste».

«Je le referais»

Haliburton a déjà été opéré. Dans un message empreint de sincérité, il se montre à la fois abattu et déterminé: «C’est tout simplement horrible. Mon pied est lourd comme du plomb. Mais ce qui fait le plus mal, c’est dans la tête», écrit le meneur. «Très honnêtement, même avec un tendon d’Achille déchiré, je ne regrette rien. Si c’était à refaire, je le referais. Indy, je suis désolé. S’il y a bien une communauté de fans qui ne mérite pas ça, c’est la vôtre. Mais ensemble, on reviendra à ce niveau – et on ira même plus loin.»

Le meneur américain a été le moteur des Pacers durant les playoffs, avec une moyenne de 17,7 points, 9 passes décisives et 5,6 rebonds. Lors du premier match de la finale, il avait offert la victoire à son équipe au buzzer – s’attirant ainsi l’admiration de nombreux fans de basket.

Son entraîneur, Rick Carlisle, peinait à contenir ses larmes après la défaite. «Nous sommes anéantis», a-t-il confié. La légende de la NBA LeBron James a réagi peu après sur X avec un simple: «Merde». La star de la NFL Patrick Mahomes a, lui aussi, commenté: «C’est pas possible».