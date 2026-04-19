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Capela reste discret
Privé de Kevin Durant, les Rockets trébuchent d'entrée à Los Angeles

Sans Kevin Durant blessé, Houston s’est incliné 107-98 contre les Lakers à Los Angeles. Aux côtés de son fils Bronny, LeBron James a marqué 19 points, tandis que Clint Capela n’a inscrit que 2 points en 11 minutes.
Publié: 07:21 heures
Aligné durant 11 minutes, Capela n'a inscrit que deux points et a capté un rebond.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Privé de son atout maître Kevin Durant touché au genou, Houston n’a pas saisi l’occasion. A Los Angeles, les Rockets de Clint Capela ont été battus 107-98 par les Lakers qui doivent composer sans Luka Doncic et Austin Reaves.

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Avec Luke Kennard, auteur de 27 points grâce notamment à son 5 sur 5 derrière la ligne des 3 points, les Lakers ont conservé suffisamment de ressources pour forcer la décision dans un troisième quarter remporté 25-18. Crédité de 19 points et de 13 assists, LeBron James a également été l'un des grands artisans de ce succès. Il a eu la fierté d'évoluer aux côtés de son fils Bronny lors du deuxième quarter pour lancer parfaitement sa... 19e campagne de play-off.

Aligné durant 11 minutes, Clint Capela a, quant à lui, accusé un déficit de -7. Le Genevois a inscrit 2 points et a capté 1 rebond. Une réussite trop faible en attaque – 38% pour un 35 sur 93 – explique en partie cette défaite des Texans. Lundi lors de l’acte II, le retour espéré aux affaires de Kevin Durant pourrait toutefois permettre à Houston de reprendre la main.

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