Sans Kevin Durant blessé, Houston s’est incliné 107-98 contre les Lakers à Los Angeles. Aux côtés de son fils Bronny, LeBron James a marqué 19 points, tandis que Clint Capela n’a inscrit que 2 points en 11 minutes.

ATS Agence télégraphique suisse

Privé de son atout maître Kevin Durant touché au genou, Houston n’a pas saisi l’occasion. A Los Angeles, les Rockets de Clint Capela ont été battus 107-98 par les Lakers qui doivent composer sans Luka Doncic et Austin Reaves.

Avec Luke Kennard, auteur de 27 points grâce notamment à son 5 sur 5 derrière la ligne des 3 points, les Lakers ont conservé suffisamment de ressources pour forcer la décision dans un troisième quarter remporté 25-18. Crédité de 19 points et de 13 assists, LeBron James a également été l'un des grands artisans de ce succès. Il a eu la fierté d'évoluer aux côtés de son fils Bronny lors du deuxième quarter pour lancer parfaitement sa... 19e campagne de play-off.

Aligné durant 11 minutes, Clint Capela a, quant à lui, accusé un déficit de -7. Le Genevois a inscrit 2 points et a capté 1 rebond. Une réussite trop faible en attaque – 38% pour un 35 sur 93 – explique en partie cette défaite des Texans. Lundi lors de l’acte II, le retour espéré aux affaires de Kevin Durant pourrait toutefois permettre à Houston de reprendre la main.