Les Phoenix Suns éliminent Stephen Curry et ses Warriors

Les Warriors de Stephen Curry, champions NBA 2022, ont été éliminés des barrages vendredi après une défaite 111-96 face aux Suns à Phoenix. Curry, limité à 17 points, termine une saison marquée par les blessures.

AFP Agence France-Presse

Les Golden State Warriors de Stephen Curry ont échoué à se qualifier pour les play-offs NBA en perdant 111-96 vendredi en barrages chez les Phoenix Suns, qui affronteront le Thunder d'Oklahoma City au premier tour. A la veille du début des play-offs, le Magic d'Orlando a écrasé les Charlotte Hornets 121-90 afin de décrocher le dernier ticket à l'Est, et défier les Detroit Pistons.

Condamnés aux barrages pour la troisième saison de suite, les Golden State Warriors ont été éliminés de la course aux play-offs, comme en 2024, une nouvelle désillusion pour achever la 17e saison de Stephen Curry à 38 ans. Héroïque mercredi chez les Clippers, le diabolique meneur, revenu début avril après deux mois d'absence en raison d'une blessure au genou droit, a été bien contenu par la défense des Suns vendredi, compilant 17 points (3 sur 10 de loin) et 4 passes.

Jalen Green a fait très mal aux Warriors avec 36 points. Les Suns, rapidement devant, ont vu les visiteurs revenir à 5 points à la pause (50-45) mais ont ensuite réussi à garder un matelas d'avance jusqu'à la sirène. Golden State, champion en 2022, termine une saison de frustrations marquée par de nombreuses blessures, en plus de celle de Curry, dans un effectif vieillissant qui sait que son temps est compté.

Jimmy Butler s'est rompu les ligaments croisés du genou droit en janvier, Al Horford et Kristaps Porzingis notamment ont raté de nombreux matches. Curry, qui possède encore un an de contrat, n'a jamais évoqué la retraite, et espère bien avoir une nouvelle chance de prétendre à un 5e titre l'an prochain.

Orlando écrase Charlotte

Le Magic d'Orlando, peu convaincant depuis plusieurs semaines et battu mercredi par Philadelphie lors d'un premier match de barrage, a connu un réveil brutal vendredi qui a sonné les Hornets.

Dans leur salle, les Floridiens ont étouffé les frelons avec leur défense et menaient 38-16 après le premier quart-temps, puis 68-37 à la pause. Charlotte n'avait alors inscrit que 13 paniers dans le jeu (hors lancers francs) pour 14 pertes de balle... Critiqué après une mauvaise prestation contre Philadelphie, Paolo Banchero a brillé avec 25 points, 5 rebonds et 6 passes, menant un bel effort collectif.

L'intérieur français Moussa Diabaté (2 points, 8 rebonds) a subi un terrible dunk de Banchero lors du 3e quart-temps sans trouver de solution, à l'image de ses coéquipiers. Le rookie Kon Knueppel a connu un nouveau match sans (11 points), tandis que LaMelo Ball, héros du premier match de barrages mardi face à Miami, s'est animé bien trop tard (23 points).

Cette désillusion met un terme à la saison enthousiasmante de Charlotte, dont l'effectif jeune au rythme électrique a réveillé une franchise qui n'a pas connu les play-offs depuis 2016. Le Magic se déplace dès dimanche à Détroit pour débuter le premier tour face à la meilleure équipe de la conférence Est lors de la saison régulière.







