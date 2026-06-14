Et d'un coup, New York s'est embrasé

Les New York Knicks sont champions NBA pour la première fois depuis 53 ans. Dans les rues de Manhattan, des milliers de supporters ont célébré un sacre historique.

Bastien Feller Journaliste Blick

Si New York a montré ce vendredi qu'elle n'est pas une ville de football, elle a prouvé une fois de plus, si elle le devait, que son cœur bat pour le basketball. A 23h29 heure locale, Victor Wembanyama manquait sa tentative à trois points et «offrait» ainsi le titre de champion NBA aux New York Knicks. Une attente longue de 53 ans prenait alors fin.

Et les festivités qui suivaient ce tir manqué de la star des San Antonio Spurs allaient se montrer à la hauteur de l'attente. A peine la sphère orange retombée dans les mains d'un joueur new-yorkais, les supporters des Knicks se mettaient à sauter et hurler dans tous les sens. «Knicks in five (ndlr: Les Knicks en cinq matches, 4-1).» Tous, dans un même élan et malgré la chaleur encore bien présente à cette heure tardive, quittaient alors les établissements dans lesquels ils se trouvaient pour visionner la rencontre disputée au Texas. Tous voulaient crier haut et fort leur joie. Leur amour inconditionnel ou renaissant pour la franchise.

New York en contraste avec Paris

Sur leur chemin, des hommes et des femmes espérant se faire quelques dollars en vendant à la volée des t-shirts arborant l'inscription «Knicks Champions». La Grosse Pomme s'embrasait, dans un contraste total avec les célébrations de la deuxième Ligue des champions consécutive du PSG, le 30 mai dernier. Quelques arrestations certes, mais surtout une joie communicative pour la très grosse majorité des personnes présentes. Une volonté réelle de célébrer un moment historique.

Les milliers de personnes descendues dans la rue, mélangées aux supporters brésiliens et marocains rentrant du MetLife Stadium après la rencontre de Coupe du monde, prenaient le chemin du Madison Square Garden, mythique salle des Knicks à côté de laquelle 3000 supporters avaient pu suivre la rencontre sur écran géant. Mais ils devaient finalement rebrousser chemin en raison de l'important cordon de sécurité qui empêchait, loin à la ronde, l'accès aux abords du bâtiment. Times Square était alors «pris pour cible».

Ils l'ont fait, 53 ans plus tard

Des feux d'artifice étaient allumés au milieu des écrans géants. Le toit des fameux bus scolaires jaunes était utilisé comme piste de danse. Les feux de circulation et autres panneaux de signalisation étaient vus comme des sommets à gravir. Un jeu de surenchère se mettait alors en place, sous le regard et les objectifs des autres fêtards présents.

Puis les flux se dispersaient dans tout Manhattan. Mais dans chaque rue, quelqu'un était là pour rappeler ce qui se fêtait ce samedi: la fin d'une très longue attente.