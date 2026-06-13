Les États-Unis entrent en scène, New York regarde ailleurs

Alors que les États-Unis faisaient leur entrée dans «leur» Coupe du monde, New York semblait avoir la tête ailleurs. Entre NBA, baseball et fan zones fermées, le Mondial peine encore à trouver sa place dans la Grosse Pomme.

Bastien Feller Journaliste Blick

«Où sont les fans de la sélection américaine? Il n’y en a pas beaucoup ici.» Le constat est difficilement contestable en ce début de Coupe du monde. New York est une ville de basket, de hockey, de baseball et de football américain. Mais pas de football. Ou de «soccer», comme ils disent. Et la preuve en a une nouvelle fois été donnée ce vendredi, alors même que la sélection nationale faisait son entrée dans son Mondial.

La rencontre, qui avait lieu à Los Angeles face au Paraguay, passait ainsi pratiquement inaperçue dans la Grosse Pomme. Tout comme, plus globalement, l’ensemble du Mondial, qui se fait très discret. Quelques affiches sont placardées ici et là et la présence - très nombreuse - de supporters brésiliens et marocains, tout comme écossais et mexicains, laisse comprendre que quelque chose se trame dans la région. Mais c’est à peu près tout.

Des Brésiliens présents en nombre

Sur les écrans géants de Times Square, on peut voir Christian Pulisic, «le LeBron James du soccer», comme ils disent, faire de la publicité pour une marque de déodorant sponsor du Mondial. Par moments, c’est un spot pour une marque de chips, là aussi en lien avec la Coupe du monde, qui est diffusé. Mais pas grand-chose d’autre, si ce n’est des publicités pour Samsung, Coca-Cola ou encore la comédie musicale du moment à Broadway.

Un message de soutien et d’encouragement aux New York Knicks, engagés en finale de NBA et qui pourraient être sacrés champions dans la nuit de samedi à dimanche, apparaît régulièrement sur l’un des grands écrans de la célèbre place. Et justement, ce sont des maillots ou des casquettes orange et bleu qui sont présents en nombre dans les rues. Rares ont été les maillots de football aux couleurs des États-Unis croisés ce vendredi.

Les Knicks occupent les esprits

«Tout le monde ici n’a que ça en tête, le soccer est secondaire», souffle l’un des supporters de la franchise NBA. Comme dans ce restaurant qui préférait diffuser un match de MLB, la ligue américaine de baseball, plutôt que celui de la sélection de Mauricio Pochettino. C’était toutefois bien vers les bars et les restaurants qu’il fallait se tourner pour espérer voir le troisième match d’ouverture de la Coupe du monde.

Il faut dire qu’aucune fan zone n’était ouverte à Manhattan ce vendredi. Si un espace est prévu pour le week-end des 13 et 14 juin dans le Bronx, la fan zone prévue à Staten Island n’ouvrira ses portes que le 29 juin. Et ce jusqu’au 2 juillet. À Brooklyn, une fan zone n’est prévue que du 13 au 19 juillet. Des fan zone capricieuses Du côté du Rockefeller Center, un écran géant sera opérationnel dès… le 6 juillet. À Central Park, où il est possible d’assister aux matches des Knicks, seule la finale du 19 juillet sera retransmise.

«Il faut bien qu’ils aient un peu de soutien»

Près du MetLife Stadium, où aura lieu la finale, des retransmissions sont prévues dès le 13 juin. L’entrée en lice des États-Unis n’a donc pas été prise en compte. Il n’y a finalement qu’au Billie Jean King National Tennis Center, où se joue habituellement l’US Open, qu’il est possible de suivre l’intégralité de la compétition dans une atmosphère de partage collectif. Reste que l’enceinte se trouve à plus de 40 minutes du centre de New York.

Une fois un bar trouvé — un pub dans ce cas-là —, une question se pose: où sont les fans du Team USA? Les maillots de la Seleção dominent. Ceux de l’Écosse se font une place. D’une même voix, tous ces supporters accompagnent les timides cris de joie qui saluent les buts américains. «Il faut bien qu’ils aient un peu de soutien», se marre un fan brésilien.