Nikola Jokic et les Nuggets prennent la porte

Les Nuggets de Nikola Jokic, triple MVP, ont été éliminés jeudi dès le 1er tour des play-off NBA par les Timberwolves. Denver s’est incliné 110-98, tandis que Minnesota affrontera les Spurs en demi-finale de Conférence.

Les Nuggets du triple MVP Nikola Jokic ont été éliminés dès le 1er tour des play-off de NBA. Denver a été sorti en six matches par les Minnesota Timberwolves, qui défieront les Spurs de Victor Wembanyama en demi-finale de Conférence. La franchise du Colorado s'est inclinée 110-98 jeudi.

Finalistes de la Conférence Ouest lors des deux précédentes saisons, les Timberwolves ont créé un petit exploit en sortant les Nuggets. Ils avaient le profil pour se qualifier, mais ils ont surtout réussi à arracher ce quatrième succès malgré une avalanche de blessures sur leur ligne arrière, à commencer par leur vedette Anthony Edwards.

Egalement privés de Donte DiVincenzo dont la saison s'est terminée cette semaine sur une rupture d'un tendon d'Achille, et de la valeur montante Ayo Dosunmu (mollet), les Wolves ont proposé un magnifique effort collectif et fait émerger de nouvelles têtes, à l'issue d'une rencontre suffocante.

Jaden McDaniels a brillé avec 32 points et 10 rebonds. Il a été secondé par un jeune joueur de l'ombre, Terrence Shannon Jr (24 points). Rudy Gobert s'est lui à nouveau battu pour limiter l'influence de Nikola Jokic (28 points, 9 rebonds, 10 passes), terminant le match avec 10 points, 13 rebonds, 2 contres et 8 passes.

Les Hawks humiliés

Les New York Knicks ont quant à eux infligé une raclée historique aux Atlanta Hawks, humiliés sur leur parquet 140-89, afin de se qualifier pour le 2e tour en six matches également. Après avoir mené 2-1 la série, les Hawks ont perdu assez largement les trois rencontres suivantes.

Jeudi, les Knicks ont forcé la décision en première mi-temps, atteignant la pause avec une avance record de 47 unités (83-36). Ils affronteront en demi-finale de la Conférence Est soit les Philadelphia 76ers soit les Boston Celtics, qui auront besoin d'un match 7 pour se départager samedi dans le Massachusetts.