Atlanta a tout juste pris le meilleur sur New York pour s'imposer 109-106 et prendre les commandes dans sa série. Une série serrée qui tourne, pour l'instant, à l'avantage des Hawks.

Les Atlanta Hawks se sont encore imposés sur le fil et mènent 2-1 face aux New York Knicks au 1er tour des des play-off NBA. Tout comme les Minnesota Timberwolves, qui ont étouffé les Denver Nuggets jeudi.

Fin de match tendue

Après un succès 107-106 au Madison Square Garden lundi, les Hawks se sont encore imposés d'un point face aux Knicks, 109-108 cette fois-ci, à domicile.

Atlanta a proposé un superbe effort collectif, notamment en défense, à l'image de la dernière possession. Avec 12 secondes à jouer, les Knicks n'ont pas pu trouver un dernier tir, Jalen Brunson, coincé, ratant sa dernière passe pour Josh Hart, qui a vu Jonathan Kuminga se jeter pour une ultime interception.

Les Hawks de CJ McCollum (23 points), auteur du dernier panier à mi-distance pour reprendre un point d'avance à 12 secondes du buzzer, ont mené presque toute la partie mais ont vu les Knicks revenir dans les dernières minutes grâce à trois paniers lointains, après avoir longtemps été en panne (10 sur 35 à 28,6%).

OG Anunoby (29 points, 9 rebonds) a trouvé deux fois le panier de façon miraculeuse en toute fin de possession, avant un tir de Miles McBride pour égaliser à 1'41. Un contre sur McCollum de Karl-Anthony Towns (21 points, 17 rebonds) puis une pénétration avec la faute de Brunson (26 points, 4 passes) ont même vu les New-Yorkais prendre trois points d'avance à 1'03, en vain.

Jalen Johnson (24 points, 10 rebonds, 8 passes) et le remplaçant Kuminga (21 points), ce dernier arrivé en février en provenance des Warriors, ont propulsé les Hawks, qui espèrent gagner une série de play-offs pour la première fois depuis 2021. Ils recevront lors du match 4 samedi pour confirmer leur avantage.

Les Wolves montrent les crocs

Les Minnesota Timberwolves ont dominé 113-96 les Denver Nuggets, étouffés par la défense des locaux, menée par le pivot français Rudy Gobert. Sans affoler les statistiques (10 points, 12 rebonds, 3 passes, 3 contres), Rudy Gobert a réussi un très grand match en muselant notamment un long moment Nikola Jokic (27 points, 15 rebonds, 3 passes).





Les Nuggets, privés d'Aaron Gordon, ont été contenus à 11 points dans le premier quart-temps (25-11 Wolves) et ont compté jusqu'à 27 points de retard face à une meute solidaire et affamée en défense. Le remplaçant Ayo Dosunmu (25 points) et Jaden McDaniels (20 points et 10 rebonds), auteur d'un dunk terrible en fin de match, ont permis à Anthony Edwards, vite ralenti par des fautes, de ne pas forcer en attaque (17 points).

Toronto réduit l'écart

Après deux défaites dans l'Ohio, les Toronto Raptors ont battu les Cleveland Cavaliers 126-104 et ne sont plus menés que 2-1. Les Canadiens se sont détachés dans le dernier quart-temps grâce à Scottie Barnes et RJ Barrett, 33 points chacun.

Les «Cavs» de James Harden (18 points, 4 rebonds, 4 passes) ont souffert de 20 pertes de balle, dont 8 pour le célèbre meneur barbu.