À 22 ans, Victor Wembanyama devient le plus jeune joueur sacré meilleur défenseur NBA. La star des Spurs a porté son équipe à la 2e place de la conférence Ouest.

AFP Agence France-Presse

Le pivot français des San Antonio Spurs Victor Wembanyama a remporté lundi le trophée de meilleur défenseur de la saison de NBA, devenant à 22 ans le plus jeune joueur à rafler la statuette, en attendant un éventuel MVP.

Le sacre du géant de 2,24 mètres était attendu tant il a dominé: il a été sélectionné comme premier choix (sur trois) par la totalité d'un panel de journalistes dont fait partie l'AFP, indique la ligue nord-américaine sur X. Une première depuis l'introduction de cette récompense pendant la saison 1982-1983.

Il succède à l'intérieur de Cleveland Evan Mobley, sacré l'an dernier en ayant profité de l'inéligibilité de Wembanyama, victime d'une thrombose veineuse qui a mis un terme à sa saison dès février.

Avant le N.1 des Spurs, deux Français avaient été distingués pour leur défense, Rudy Gobert (2018, 2019, 2021, 2024) et Joakim Noah (2014). Wembanyama présente une menace défensive unique, grâce à l'alliage entre sa taille et sa mobilité, qui a porté les San Antonio Spurs à la deuxième place de la conférence Ouest, bien au-delà des attentes du début de saison.

Il a réussi en moyenne 3,1 contres par match lors de la saison régulière, étant de loin le premier dans cette catégorie. Il a totalisé jusqu'à 9 contres en un match, lors d'une victoire après prolongation contre les Pelicans en octobre.

Elu rookie de l'année en 2024 à l'issue de son premier exercice, «Wemby» convoite cette saison un autre trophée, celui de MVP, le plus prestigieux. Avec 25,0 points et 11,5 rebonds en moins de 30 minutes par match (29,2), il a signé sa ligne de statistiques la plus complète. Il fait partie des trois finalistes avec le sortant canadien Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), et le Serbe Nikola Jokic (Nuggets), déjà trois fois récompensé (2021, 2022, 2024).

Records

Fin mars, Wembanyama avait appuyé sa candidature face à ses deux concurrents réputés meilleurs scoreurs, en rappelant que la défense représentait «50% du match». La date de l'annonce du lauréat n'a pas encore été précisée par la NBA.

Habitué à battre des records de précocité, le Français est devenu à cette occasion le plus jeune lauréat du trophée de meilleur défenseur, devant cinq autres joueurs récompensés à l'âge de 23 ans, parmi lesquels Mobley, Dwight Howard et Kawhi Leonard. Il a aussi gagné trois fois cette saison le titre de meilleur défenseur de la conférence Ouest du mois (janvier, février, mars).

Ces prochaines semaines, une autre coupe va occuper son esprit: le trophée Larry O'Brien du champion NBA. Pour ses débuts en play-offs, Wembanyama a inscrit dimanche 35 points lors d'une victoire à domicile contre les Portland Trail Blazers, avant un nouveau duel mardi. En cas de qualification pour les demi-finales, il pourrait croiser la route des Nuggets de Jokic, ou des Timberwolves de Gobert.