Le Suisse à la fête
Les Rockets de Clint Capela glanent un 3e succès d'affilée

Les Rockets de Houston, avec Clint Capela, ont remporté leur troisième victoire consécutive en NBA en battant les Celtics 128-101 à Boston. Kevin Durant a brillé avec 26 points, tandis que Capela a contribué avec 4 points et 10 rebonds en 18 minutes de jeu.
Publié: 08:10 heures
Kevin Durant a inscrit 26 points samedi face à Boston
Photo: Charles Krupa
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Battus lors de leurs deux premiers matches de la saison, les Rockets de Clint Capela ont rectifié le tir. Houston a dominé les Celtics 128-101 samedi à Boston pour signer une troisième victoire consécutive en NBA.

Clint Capela a scellé le score dans cette rencontre en inscrivant le deuxième lancer-franc dont il a bénéficié à 36''4 de la fin. L'intérieur genevois a terminé ce match avec 4 points, tous inscrits dans le quatrième quart-temps alors que les titulaires étaient ménagés, et 10 rebonds en 18 minutes passées sur le parquet.

Kevin Durant à la fête

Le meilleur marqueur du match fut la star des Rockets Kevin Durant, qui a inscrit 26 points dans les trois premiers quart-temps avant de regagner définitivement le banc. Son équipe a fait la différence en première mi-temps (66-48) avant de «tuer» le match dans un troisième quart remporté 31-24.

Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi samedi leur quatrième défaite consécutive, la cinquième en six matches, en s'inclinant 125-94 à domicile face au Magic d'Orlando. L'ailier valaisan a inscrit 17 points pour terminer meilleur marqueur de son équipe, alors que Paolo Banchero (28 points) et Franz Wagner (25 points) ont brillé dans le camp floridien.

