Les Spurs de San Antonio, portés par Victor Wembanyama, ont éliminé les Timberwolves 139-109 vendredi, s'imposant 4-2 dans la série. Ils affronteront le Thunder d'Oklahoma City en finale de conférence Ouest dès lundi.

Les Spurs de Victor Wembanyama terrassent les Wolves et accèdent en finale

Les Spurs de Victor Wembanyama terrassent les Wolves et accèdent en finale

AFP Agence France-Presse

Les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama ont dominé vendredi les Minnesota Timberwolves 139-109 pour remporter leur série 4-2 et se qualifier pour la finale de conférence Ouest où les attend le Thunder d'Oklahoma City.

Pour ses premiers play-offs à la fin de sa troisième saison NBA, Victor Wembanyama (22 ans) mène déjà sa jeune bande au rythme électrique jusqu'en finale de conférence Ouest, un niveau pas atteint par la franchise texane depuis 2017.

Après un échauffement au premier tour contre Portland (4-1), San Antonio a fait tomber au deuxième tour Minnesota (4-2), une valeur sûre de la NBA qui restait sur deux finales de conférence. Dès lundi, les Texans devront monter encore l'intensité d'un cran pour défier Oklahoma City, champion en titre et favori de la saison.

Le clash au sommet de la conférence Ouest proposera aussi un duel d'étoiles entre Victor Wembanyama et le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, MVP sortant qui fait partie, comme le Français, des trois finalistes pour la distinction de meilleur joueur.

Avant le Thunder, «Wemby», auteur de 19 points, 6 rebonds, 2 passes et 3 contres, a réussi à se débarrasser des Wolves, mettant à profit une entame de match collective tonitruante. Après avoir remporté le premier quart-temps 36-27, les Spurs ont infligé un 20-0 aux locaux pour prendre une avance de 29 points.

Edwards s'est battu

Pas résignés, les Timberwolves ont serré les rangs de la meute pour déclencher leur propre «run», dans le sillage de leur arrière All-Star Anthony Edwards, intenable avec 24 points dont 19 avant la pause, où les Texans ne menaient plus que de 13 points (74-61). Mais un troisième quart-temps parfaitement mené a permis aux Spurs de creuser l'écart à nouveau et même de reposer ses titulaires en fin de match. San Antonio a dominé la bataille du rebond (68 à 46) et su proposer par séquences une défense de fer, tout en alimentant le score avec ses multiples menaces offensives.

L'impact défensif de Victor Wembanyama, élu meilleur défenseur de l'année, peut aussi se lire sur la feuille de statistiques de son compatriote et adversaire direct sous le panier Rudy Gobert, qui n'a inscrit aucun point vendredi et s'est contenté de 3 rebonds. Visage de la franchise, «Wemby» a déjà fait oublier son violent coup de coude à un adversaire qui lui avait valu une exclusion lors du match 4. Il n'a pas eu à forcer le jeu vendredi grâce à une ligne arrière talentueuse et à un formidable lieutenant avec Stephon Castle, meilleur joueur du match avec 32 points, 11 rebonds et 6 passes.

Ils rebondissent

Après plusieurs saisons de marasme en fond de classement, les San Antonio Spurs connaissent un rebond calculé mais pas moins spectaculaire, aidés aussi par le meneur All-Star De'Aaron Fox, le «6e homme de l'année» Keldon Johnson, les tireurs longue distance Devin Vassell et Julian Champagnie, et le brûlant rookie Dylan Harper.

La finale de conférence Ouest face au Thunder offre l'occasion d'écrire un nouveau chapitre glorieux d'une franchise cinq fois titrée sous les ordres de Gregg Popovich (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014).

A l'inverse, après deux finales de conférence Ouest d'affilée, les expérimentés Timberwolves, privés depuis trois semaines du titulaire Donte DiVincenzo (rupture d'un tendon d'Achille), connaissent un coup d'arrêt, dépassés par la fougue des Spurs.