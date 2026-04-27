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Houston reste en vie
Le succès de l’espoir pour Clint Capela et les Rockets face aux Lakers

Les Houston Rockets ont balayé les Lakers 115-96 dimanche, réduisant l’écart à 3-1 en quart de finale de la Conférence Ouest. Amen Thompson a brillé avec 23 points et 7 passes décisives.
Publié: 08:20 heures
Dimanche soir, Clint Capela n'a pas eu l'occasion de fouler pe parquet.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Houston a obtenu le succès de l’espoir dimanche face aux Lakers. Les Rockets se sont imposés 115-96 face à la franchise de Los Angeles, qui ne mène plus que 3-1 dans ce quart de finale de la Conférence Ouest de NBA.

Clint Capela a assisté depuis le banc à cette nette victoire de la franchise texane. L’intérieur genevois n’a pas eu droit à la moindre seconde de jeu, alors que Houston a pourtant abordé le quatrième quart-temps avec une marge de 25 points (90-65). Son coach Ime Udoka a privilégié un jeu plus rapide.

Thompson et Eason en feu

Dos au mur face à des Lakers pourtant privés de leur magicien Luka Doncic, les Rockets ont pu compter sur Amen Thompson (23 points, 7 passes décisives) et Tari Eason (20 points, 8 rebonds) pour faire la différence malgré l’absence dans leurs rangs de Kevin Durant. À noter que les cinq joueurs du cinq majeur de Houston ont inscrit au moins 16 points.

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Performant dans les trois premiers matches, LeBron James n’a en revanche guère brillé dans le camp des Lakers dimanche: 9 passes décisives certes, mais seulement 10 points à 2/9 au tir, et surtout 8 pertes de balle. Il a définitivement quitté le parquet à plus de sept minutes de la fin du match.

Victor Wembanyama a par ailleurs sorti le grand jeu dimanche, après avoir manqué l’acte III de la série face à Portland à la suite d’une commotion cérébrale. Le prodige français a compilé 27 points, 12 rebonds et 7 contres dans un match gagné 114-93 par les Spurs sur le terrain des Trail Blazers. San Antonio, qui accusait 17 longueurs de retard à la mi-temps (58-41), mène ainsi 3-1 dans la série.

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