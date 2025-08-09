Dernière mise à jour: il y a 31 minutes

La NBA reprend le 21 octobre avec le champion OKC contre Houston. Le match d'ouverture verra s'affronter Gilgeous-Alexander et Durant. La chaîne NBC diffusera les matchs, marquant le retour de la ligue sur la chaîne après 23 ans.

Les stars s'affrontent pour l'ouverture de la saison de NBA

Clint Capela et les Rockets commenceront leur saison chez le champion Oklahoma. Photo: Craig Lassig

ATS Agence télégraphique suisse

La prochaine saison NBA commencera le 21 octobre avec le champion OKC accueillant Houston et Clint Capela. Les stars des Lakers et de Golden State en découdront à Los Angeles, a rapporté vendredi «ESPN».

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers du Thunder retrouveront les Rockets, aussi auteurs d'une belle saison en 2024-2025, avec une deuxième place à l'Ouest. La franchise de Houston pourra compter sur le renfort de Kevin Durant (36 ans), double champion NBA avec Golden State en 2017 et 2018.

Retour de la NBA sur NBC

Les matches de la soirée d'ouverture seront diffusés aux Etats-Unis par NBC, marquant le retour de la NBA sur cette chaîne pour la première fois depuis 23 ans. La saison 2025-26 est la première d'un contrat de droits de 11 ans pour la NBA, d'une valeur totale de 76 milliards de dollars, selon les médias américains.

La programmation des rencontres de Noël a également été dévoilée avec entre autres une rencontre des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama à Oklahoma City et un match des Cleveland Cavaliers contre les New York Knicks au Madison Square Garden.