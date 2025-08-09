DE
FR

De retour sur la chaîne NBC
Les stars s'affrontent pour l'ouverture de la saison de NBA

La NBA reprend le 21 octobre avec le champion OKC contre Houston. Le match d'ouverture verra s'affronter Gilgeous-Alexander et Durant. La chaîne NBC diffusera les matchs, marquant le retour de la ligue sur la chaîne après 23 ans.
Publié: il y a 32 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Partager
Écouter
Clint Capela et les Rockets commenceront leur saison chez le champion Oklahoma.
Photo: Craig Lassig
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La prochaine saison NBA commencera le 21 octobre avec le champion OKC accueillant Houston et Clint Capela. Les stars des Lakers et de Golden State en découdront à Los Angeles, a rapporté vendredi «ESPN».

Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers du Thunder retrouveront les Rockets, aussi auteurs d'une belle saison en 2024-2025, avec une deuxième place à l'Ouest. La franchise de Houston pourra compter sur le renfort de Kevin Durant (36 ans), double champion NBA avec Golden State en 2017 et 2018.

Retour de la NBA sur NBC

Les matches de la soirée d'ouverture seront diffusés aux Etats-Unis par NBC, marquant le retour de la NBA sur cette chaîne pour la première fois depuis 23 ans. La saison 2025-26 est la première d'un contrat de droits de 11 ans pour la NBA, d'une valeur totale de 76 milliards de dollars, selon les médias américains.

A lire aussi
«Il n'y a pas que le foot! Le basket doit aussi faire rêver les jeunes Suisses»
Interview
Clint Capela poursuit en NBA
«Il n'y a pas que le foot! Le basket doit aussi faire rêver les jeunes Suisses»
Pourquoi les Clippers sont parfaits pour Yanic Konan Niederhäuser
draft nba
Une situation idéale à L.A.
Pourquoi les Clippers sont parfaits pour Yanic Konan Niederhäuser

La programmation des rencontres de Noël a également été dévoilée avec entre autres une rencontre des San Antonio Spurs de Victor Wembanyama à Oklahoma City et un match des Cleveland Cavaliers contre les New York Knicks au Madison Square Garden.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la