Bastien Feller Journaliste Blick

Comme Elfic Fribourg plus tôt ce samedi, Fribourg Olympic avait pour objectif de retrouver la victoire en Coupe de Suisse. Si Romain Gaspoz et ses joueuses ont pris le dessus sur Genève LPLO (95-68), les joueurs de Thibaut Petit se sont imposés face à Union Neuchâtel (71-58). De quoi promettre une soirée de fête dans les rues fribourgeoises au retour des équipes et de leurs supporters, présents en nombre à la Mobilière Arena de Muri (2075 spectateurs).

Pourtant, ce sont les Neuchâtelois qui partaient le mieux dans la rencontre, déterminés à retrouver les joies du succès dans la compétition pour la première fois depuis 2013. Reste que leur domination, qui s'est notamment matérialisée par un 14-9, n'a pas duré jusqu'au terme du premier quart-temps, les Fribourgeois terminant bien mieux et l'emportant 18-16.

Journée parfaite pour le basket fribourgeois

L'avantage des joueurs de Thibaut Petit montait ensuite à douze unités à la pause, malgré une faible réussite à trois points (6 %, 1 sur 15). Les Fribourgeois faisaient notamment la différence au rebond (27-22) et à deux points (56 %-38 %) à ce moment de la rencontre. Les Neuchâtelois ne devaient leur survie dans la partie qu'à un manque criant d'efficacité des Fribourgeois aux lancers francs (10/18).

Le troisième quart repartait sur les mêmes bases et Fribourg Olympic, bien aidé par la maladresse neuchâteloise au tir, pouvait légèrement augmenter son avance (42-55). De quoi aborder le dernier quart avec un avantage plus qu'intéressant. Reste que les supporters neuchâtelois mettaient tout en œuvre pour pousser leurs joueurs, qui revenaient à sept unités à trois minutes du terme. Les deux formations se rendaient ensuite coup pour coup, mais c'était bien Fribourg qui pouvait capitaliser sur son avantage préalable et fêter un treizième succès dans la compétition.

Comme Elfic Fribourg, Olympic peut espérer réaliser le triplé cette saison. Dès samedi prochain, Thibaut Petit et ses joueurs défieront Monthey en quarts de finale des play-off.