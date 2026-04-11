Sans forcer, Elfic Fribourg récupère son titre

Elfic Fribourg remporte la Coupe de Suisse en dominant Genève LPLO (95-68). Supérieures dès le premier quart-temps, les Fribourgeoises décrochent un huitième sacre dans la compétition.

Bastien Feller Journaliste Blick

Après avoir remporté la SBL Cup en janvier face à Nyon, Elfic Fribourg a pris le meilleur sur Genève LPLO en finale de la Coupe de Suisse pour ajouter une nouvelle ligne à son impressionnant palmarès. La victoire fribourgeoise ne souffre d'aucune contestation, tant les joueuses de Romain Gaspoz ont été supérieures à celles de Romain Petit.

La différence s'est faite lors du premier quart-temps, lors duquel Nia Clouden inscrivait déjà 13 points et participait à creuser un écart déjà important (35-17). Les Genevoises, qui avaient réussi à battre les Fribourgeoises à une reprise lors de la saison régulière, payaient-elles là leur manque de compétition? Cinquièmes du championnat, elles n'avaient plus disputé la moindre rencontre depuis le 28 mars. De son côté, Elfic Fribourg est toujours en course pour tenter de récupérer sa couronne en SB League.

Huitième sacre d'Elfic

Déjà largement devant après le premier quart, les joueuses de Romain Gaspoz pensaient-elles déjà aux célébrations à venir? Ou alors à la première manche de la finale de play-off qui aura lieu mercredi face à Nyon? La question se pose tant leur début de deuxième quart était loin de leurs standards. Genève LPLO, également mieux en jambes, faisait douter Elfic, revenant même à cinq points après 18 minutes de jeu.

Sonnées, les Fribourgeoises parvenaient tout de même à recreuser un écart important au moment de rentrer au vestiaire (49-38). Genève laissait ainsi passer sa chance et ne parvenait plus à rattraper Elfic Fribourg. Portées par le trio Julija Matic (14 points et 9 rebonds) - Nia Clouden (27 points et 6 rebonds) - Koi Love (25 points et 12 rebonds), les Fribourgeoises pouvaient ensuite tranquillement filer vers un huitième sacre dans la compétition devant 1715 spectateurs dans l'Arène Mobilière de Muri (95-68).