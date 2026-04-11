Elfic Fribourg va fêter de façon «modérée»

Bastien Feller Journaliste Blick

Après la Coupe de la Ligue, Elfic Fribourg a remporté la Coupe de Suisse samedi. Mercredi, les Fribourgeoises lanceront la finale des play-off face à Nyon. Les matches s'enchaînent pour l'équipe de Romain Gaspoz et l'envie de réaliser le triplé, après une saison 2024-2025 marquée par un seul succès en Coupe de la Ligue, grandit jour après jour. «On a démarré la saison en disant que même s'il y a des filles importantes qui n'étaient pas là, qu'on allait tenter de récupérer les trois titres», confie le coach fribourgeois. «Le plus dur reste à faire.»

Mercredi, l'adversaire se nommera Nyon, deuxième de la saison régulière et éliminée en demi-finale de la Coupe de Suisse par Fribourg. «On a une revanche à prendre d'un point de vue global. On a beaucoup repensé notre système pour essayer de faire de nouveau une belle saison, ce que pour l'instant on fait», ajoute Romain Gaspoz.

Un relâchement sans conséquence

Samedi à Muri, Elfic Fribourg a trouvé une répétition idéale. Autant sur le plan du jeu, face à une équipe de valeur, que sur celui du mental. Alors qu'elles menaient largement dès la fin du premier quart-temps (35-17), un relâchement coupable a permis à Genève LPLO de croire à un retour. «Je ne sais pas si c'est de la suffisance. Il y avait un écart quand même assez conséquent et on est peut-être revenus en jouant un peu facile», reconnaît Romain Gaspoz, qui a tout de même tenu à saluer la performance genevoise.

«Il faut leur tirer un coup de chapeau. C'est une équipe qui n'est pas facile à manier. Elles défendent dur, tout terrain, tout le temps. Elles mettent beaucoup de pression sur les postes arrière. Et offensivement, elles jouent avec un tempo qui n'est pas forcément habituel ou plaisant», détaille-t-il, alors que ses joueuses célèbrent ce succès à quelques mètres de là.

«Il faudra faire une fête modérée»

«Ce succès doit naturellement nous donner de la confiance parce qu'on arrive avec deux titres dans la poche. Mais je pense aussi que Nyon retrouve son statut qui lui convient d'outsider. Elles pourront dire qu'on est aujourd'hui la meilleure équipe du pays, mais elles restent tout de même les championnes en titre», rappelle Romain Gaspoz, pour qui il est important de fêter cette victoire en Coupe. Même si le prochain match est déjà mercredi.

«Il faut savoir décompresser. Je pense que c'est une mauvaise idée de dire qu'on n'a pas le droit de faire la fête quand on a gagné un titre, parce qu'on joue mercredi. Après, il faudra faire une fête, on va dire, modérée.»