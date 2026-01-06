DE
FR

Le saut, c'est son Domen
Domen Prevc remporte la Tournée des Quatre-Tremplins

Le Slovène Domen Prevc a remporté pour la première fois de sa carrière la Tournée des Quatre tremplins. Il a fini deuxième du dernier concours à Bischofshofen derrière l'Autrichien Daniel Tschofenig.
Publié: 18:49 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 47 minutes
1/2
Photo: AP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Domen Prevc a largement dominé cette Tournée avec deux succès (Oberstdof et Garmisch-Partenkirchen) suivis de deux deuxièmes places (Innsbruck et Bischofshofen). Il reste même sur douze podiums consécutifs cet hiver en Coupe du monde. Le vainqueur a ainsi rejoint au palmarès son frère aîné Peter Prevc, lauréat du traditionnel rendez-vous austro-allemand voici dix ans.

Une fois encore, Sandro Hauswirth a été le Suisse le plus en vue à Bischofshofen. Modeste 26e après la manche initiale et un saut à 125 m, il s'est racheté en finale en se posant à 132 m. Cela lui a permis de gagner quatre places pour finir 22e.

Les Suisses à la ramasse

La déception a par contre été de mise pour Felix Trunz (119 m/38e), battu dans son duel par Philipp Raimund, et surtout pour Gregor Deschwanden (115,5 m/44e). Le Lucernois a totalement raté son saut et s'est incliné contre Killian Peier (121,5 m), dernier qualifié pour la finale. Le Vaudois a fait un peu mieux ensuite avec 126,5 m et a ainsi été classé 29e.

La lutte pour la victoire a été très serrée mardi. Tschofenig, vainqueur de la Tournée l'an passé, a tiré le gros lot grâce à un deuxième saut à 140,5 m, meilleur que son premier essai à 137 m. Il a battu de 4,1 point Domen Prevc (138/138,5) et de 4,3 le Japonais Ryoyu Kobayashi (137/138). Les Autrichiens ont démontré une force collective impressionnante en occupant encore les rangs 4 à 7.

