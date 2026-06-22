Armand Duplantis vient d'épouser sa compagne Desiré Inglander lors d'un mariage de rêve sur la Côte d'Azur. La star suédoise du saut à la perche fera escale à Zurich fin août.

Après son mariage de rêve, Armand Duplantis met le cap sur Zurich

Après son mariage de rêve, Armand Duplantis met le cap sur Zurich

Matthias Dubach

Tout ne s'est pas passé comme prévu pour Armand Duplantis. Quelques jours avant son mariage de rêve sur la Côte d'Azur, la superstar du saut à la perche a connu une rare déconvenue. Pour la première fois depuis trois ans, le Suédois n'a pas remporté un concours.

Lors du meeting de Diamond League organisé dans sa ville natale de Stockholm, Armand Duplantis a dû se contenter de la deuxième place derrière l'Australien Kurtis Marschall. Une situation inhabituelle pour celui qui restait sur une série de 40 victoires consécutives. Peut-être que son esprit était déjà tourné vers l'événement qui l'attendait quelques jours plus tard.

Un mariage de rêve sur la Côte d'Azur

Peu après cette fin de série, Armand Duplantis a vécu l'un des plus grands moments de sa vie personnelle. Le double champion olympique a épousé sa compagne, la mannequin et influenceuse suédoise Desiré Inglander, lors d'une cérémonie organisée sur la Côte d'Azur.

Les festivités se sont étalées sur plusieurs jours. Au programme: une réception de bienvenue dans une villa de luxe, une cérémonie au Château de Castellaras, dans l'arrière-pays cannois, puis une fête au bord de la piscine. Rien ne semblait manquer à ce mariage glamour.

«Nous voulions nous marier dans le sud de la France, car nous y avons passé beaucoup de temps dans la maison de ma mère et de son mari. Et puis c'est aussi proche de notre nouveau domicile à Monaco», explique Desiré Inglander dans «Vogue». Armand Duplantis savoure lui aussi ce moment. «C'était le plus beau week-end de notre vie», résume le champion du monde.

Un détour par Zurich dans un calendrier chargé

La parenthèse enchantée est toutefois déjà terminée. Armand Duplantis doit désormais se concentrer sur la suite de sa saison, avec notamment les Championnats d'Europe de Birmingham en août et les Ultimate Championships de Budapest en septembre.

Entre ces deux rendez-vous majeurs, le Suédois fera escale en Suisse. Il prévoit de participer au meeting du Weltklasse Zürich, le 27 août. Sa présence est particulièrement remarquable dans un calendrier très chargé. Cette année, le meeting zurichois ne constitue pas une finale de Diamond League et se déroulera entre les Championnats d'Europe et les Ultimate Championships.

L'annonce de la venue d'Armand Duplantis augmente considérablement les chances de voir un nouveau record du monde tomber au Letzigrund. Quant à Desiré Inglander, elle apprécie également beaucoup Zurich.