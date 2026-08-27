Vision floue, yeux fatigués, maux de tête : de nombreux signes peuvent indiquer que ta vue a changé. Un examen de la vue permet d'y voir plus clair. Comment se déroule-t-il ? Est-il toujours gratuit ? Nous répondons ici aux principales questions.

Chez Fielmann, l'examen de la vue est toujours gratuit. Que tu sois déjà client ou non, que tu achètes des lunettes ou non. Le contrôle de ta vue dure environ 15 minutes et se déroule en deux étapes.

Étape 1 : la prémesure

La première étape se fait à l'aide d'un autoréfractomètre. Il te suffit de regarder dans l'appareil, d'abord avec un œil, puis avec l'autre. Tu aperçois une image, par exemple un ballon au bout d'une route. Au début, c’est un peu flou, puis ça devient net. Tu n'as rien à faire : l'appareil mesure automatiquement la réfraction de tes yeux grâce à des rayons infrarouges. En quelques secondes, il fournit une première estimation de ta vue. Si tu portes déjà des lunettes, celles-ci seront également prises en compte lors de la mesure.

Bon à savoir : cette première mesure ne suffit pas à déterminer précisément ta correction. C'est pourquoi elle est toujours suivie d'une seconde étape.

Étape 2 : détermination de la correction

Place ensuite au phoroptère. Avant de commencer, notre spécialiste te posera quelques questions, par exemple sur ta dernière visite chez l'ophtalmologue ou sur les médicaments qui pourraient avoir un impact sur ta vue. Puis, tu liras des séries de chiffres pendant que différentes corrections seront testées afin de trouver celle qui te convient le mieux. Si tu as plus de 40 ans, ta vision de près est également contrôlée, par exemple à l'aide d'un texte à lire dans ta position de lecture naturelle.

À la fin de l'examen, notre spécialiste passe en revue les résultats avec toi, t'explique clairement ce qu'ils signifient et les consigne dans un rapport de réfraction. Et le meilleur dans tout ça ? Toute cette procédure est toujours gratuite pour toi, que tu achètes des lunettes après ou non.

Prends rendez-vous dès maintenant sur fielmann.ch et fais contrôler ta vue.

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