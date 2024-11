Blick Romandie déploie une équipe en Indonésie pour couvrir l’actu la nuit et le matin

L'équipe de lancement du projet (de gauche à droite): Solène Monney, Antoine Hürlimann, Thomas Deléchat et Leo Vonlanthen. Photo: D.R.

Blick

Après avoir dévoilé il y a deux mois son nouveau site web et communiqué récemment le recrutement de Marc Strüby en tant que chef du pôle d’édition web, la rédaction romande de Blick est fière d’annoncer le lancement de son nouveau projet stratégique: le déploiement d’une équipe en Indonésie qui vise à positionner le média comme le premier réflexe de lecture matinale auprès des Romandes et des Romands, le décalage horaire entre les deux régions permettant d’avoir une newsroom fonctionnelle 24h/24.

Une escouade, déjà opérationnelle, a été formée et lancée en octobre. Solène Monney (32 ans), journaliste d’actu, et Leo Vonlanthen (29 ans), journaliste et éditeur web, ont rejoint la rédaction et sont dépêchés sur place. Ce sont eux qui sont chargés d’animer l’actu la nuit et le matin, en traitant les dépêches des agences, en hiérarchisant l’information et en produisant des contenus et traductions qui intéressent les lectrices et lecteurs de Blick. Thomas Deléchat, qui avait co-fondé la rédaction romande de Blick il y a quatre ans et qui est à l’initiative de ce projet, est chargé de superviser la phase de lancement. Antoine Hürlimann, chef des News & Enquêtes de Blick Suisse romande, a également contribué au lancement du projet et soutenu l’équipe durant la période des élections américaines, lors de laquelle Blick a proposé une couverture très complète et diversifiée.

« Nous sommes convaincus que, pour poursuivre sa croissance et s’imposer encore un peu plus sur la scène médiatique romande, Blick doit devenir le premier réflexe de lecture chaque matin. Cette nouvelle équipe nous permet de toujours être en mesure de réagir à l’actualité et de proposer une offre éditoriale nocturne et matinale aussi pointue et équilibrée que durant le reste de la journée. Thomas Deléchat, Directeur de Ringier Médias Suisse romande »

L’impact de ce projet peut déjà se faire ressentir: depuis octobre, Blick a souvent été le média le plus réactif sur les actus internationales clés, le nombre de contenus produits par la rédaction a augmenté et l’audience nocturne et matinale a été décuplée. Grâce à un passage de relais lors de la séance quotidienne de 9h, l’équipe de nuit garde un lien continu avec la rédaction à Lausanne. Une collaboration encore plus étroite avec la rédaction alémanique, qui compte déjà des ressources mobilisées pour couvrir l’actualité de nuit, est aussi prévue.