Blick Romandie célèbre trois ans d'innovation avec un nouveau design et des fonctionnalités immersives. Au menu du média romand qui a doublé son audience ces 12 derniers mois: un concept vidéo original et de l'intelligence artificielle pour enrichir votre expérience.

Michel Jeanneret Rédacteur en chef

Trois ans que Blick s’est lancé en Suisse romande. 1198 jours, pour être précis. Un (petit) bail qui a passé comme un éclair. Et pour cause: nous n’avons pas chômé depuis le 1ᵉʳ juin 2021. Recrutements (un joli nombre, merci à notre éditeur), essais de nouvelles narrations, de nouveaux formats éditoriaux (un nombre incalculable), tentatives autour de l’intelligence artificielle (pas toujours à la hauteur de nos attentes, mais on progresse) et surtout une énergie et une passion de folie qui nous ont amenés à doubler notre audience ces 12 derniers mois. Merci pour ces 150’000 visites quotidiennes.

Blick est désormais sur des rails romands solides, avec une mission claire: être très rapide sur l’info et, dans un deuxième temps, prendre le temps de l’approfondir pour la mettre en perspective dans un geste journalistique que nous voulons plein de sens. Ne manquaient plus que des nouveaux habits (comprendre un nouveau design) et le lancement de nouvelles fonctionnalités (comprendre de nouvelles expériences pour nos utilisatrices et utilisateurs). Eh bien, c’est chose faite.

Un nouveau design?

Vous l’avez sous les yeux. Il est porteur d’une ambition: vous apporter l’essentiel de l’actualité en un coup d’œil, grâce à une interface utilisateur optimisée. Cette refonte complète de la navigation permet une meilleure hiérarchie de l’information et plus de clarté lors de la lecture. Par ailleurs, la nouvelle rubrique «Notre sélection» — un classique — met en valeur les enquêtes et analyses approfondies des journalistes de la rédaction.

De nouvelles fonctionnalités?

On pense ici avant tout à notre nouveau concept immersif de vidéos, intitulé «Blick Shots», inspiré des formats qui performent sur les réseaux sociaux. Ces courtes capsules permettent de découvrir l’actualité autrement. Plus rapidement. Elles sont souvent accompagnées d’un article qui permet d’approfondir la thématique dont il est question.

Plein d’autres nouveautés mijotent dans nos marmites, presque prêtes à atterrir sur votre table. Grâce à la voix de l’une de nos journalistes, générée automatiquement, les utilisateurs et utilisatrices pourront écouter les articles de Blick en mode audio, pour une flexibilité de consommation accrue.

Blick offrira bientôt une expérience que nous souhaitons plus pertinente et innovante grâce à l’intelligence artificielle. Les lectrices et lecteurs pourront accéder à des résumés de l’actualité en un clic, facilitant ainsi l’accès à l’information. Le chatbot Blicky les accompagnera, leur permettant d’explorer les articles en profondeur et de mieux comprendre les sujets complexes.

On ne peut que vous souhaiter une bonne lecture, avant de donner le mot de la fin à la patronne, Ladina Heimgartner, CEO de Ringier Médias Suisse, citée dans le communiqué de presse qui annonce ces réformes entreprises des deux côtés de la Sarine.

«La nouvelle identité de marque souligne la transformation que Blick a amorcée ces dernières années: plus d’approfondissement, mais toujours autant d’impact, à la manière de Blick. Désormais, nous pouvons donner encore plus de puissance à nos contenus et leur accorder un meilleur traitement visuel. Grâce aux nouvelles fonctionnalités, nous pourrons tirer profit de l’intelligence artificielle pour renforcer l’interactivité de nos articles et répondre au mieux aux besoins de nos lectrices et lecteurs avec une offre éditoriale à la pointe de la technologie.»

Tout. Est. Dit.

Ps. Le nouveau Blick vous plaît… ou pas? On reçoit volontiers vos retours à cette adresse: feedback@blick.ch