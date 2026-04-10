Blick est nommé aux Swiss Press Awards 2026

Claude Ansermoz Rédacteur en chef en charge des contenus

Blick est fier d’être parmi les trois derniers nommé aux Swiss Press Awards. Chaque année, ce prix national célèbre les meilleures réalisations journalistiques du pays. L’enquête de Camille Krafft qui démarre de la place de la Riponne à Lausanne fait donc partie des finalistes. Et vous pouvez encore la lire en ligne. Voire sur papier, si vous avez conservé le numéro du 11 décembre 2025 de l’Illustré. Ces deux exemples démontrent une belle complémentarité avec des narrations imaginées pour différents publics.

Une enquête qui donne la parole aux acteurs locaux

Sur le fond, notre enquêtrice a voulu donner la parole à tous les acteurs qui gravitent autour de cette place historique du chef-lieu vaudois. Une place et ses alentours qui ont perdu depuis longtemps – hormis les marchés qui s’y déroulaient et vont à nouveau le faire – leur véritable vocation de lieu central pour les Lausannois. Souvent en travaux, pas très bien agencée, peu esthétique, refouloir à voitures, elle est devenue un lieu central du deal et l’installation d’un shootoir à proximité fait débat. A tel point que cet hypercentre cristallise à lui seul les frustrations de ceux qui pensent que Lausanne, c’était bien mieux avant. A tort ou à raison.

Un travail collectif qui prend en compte les nouvelles façons de consommer l'info

Sur la forme, pour être lu, pour être vu, pour être écouté, un excellent sujet ne suffit souvent pas à lui tout seul. Pour accompagner le lecteur dans un «storytelling» qui tienne compte des nouvelles façons de consommer l’information, César Greppin a mis en musique ce longform: il fait en sorte que sa lecture soit aussi ludique que possible, jouant avec les différents types de narrations digitales (infographie, texte, vidéos, images animées, etc). Ce qui a contribué à ce que ce sujet cartonne autant en termes d'audience mais aussi en temps de lecture. Grâce aussi au travail de nos vidéastes et aux très belles photos de Julie de Tribolet.

On saura le 24 avril prochain si ce trio complémentaire remportera le fameux diamant de la part de la profession. On en serait évidemment super heureux. Ce genre de reconnaissance est toujours gratifiant. Mais le plus important est ailleurs. Nous avons démontré ici qu’en cassant les silos qui sclérosent parfois les rédactions où chacun a tendance à trop travailler seul dans son coin, on en devient meilleur. Et que lorsque nous devenons meilleurs, ce sont nos lectrices et nos lecteurs que l’on sert avant tout.

Les photographes de «L'illustré» déjà récompensé aux Swiss Press Photo

Les meilleurs, nos photographes l’ont été pour «L’illustré». Ils recevront leur récompense sur la même scène que leurs collègues. Mais les Swiss Press Photo ont déjà livré leur verdict récompensé, le 1er avril dernier, les plus belles images d’actualité. Deux lauréats pour l’hebdomadaire préféré des Romands: Gabriel Monnet et Adrien Perritaz.

« Proposer des images un peu décalées. Je les ai passées en noir/blanc pour le concours, car j'aime l'émotion qu'elles dégagent par rapport à celles en couleur Gabriel Monnet, photographe lauréat du Swiss Press Photo »

Le premier a fait un pari pour son reportage lors de la fête fédérale de gymnastique de Lausanne. Son approche? «Proposer des images un peu décalées. Je les ai passée en noir/blanc pour le concours, car j'aime l'émotion qu'elles dégagent par rapport à celles en couleur». Le travail du diplômé du Centre d'enseignement professionnel de Vevey (CEPV) offre donc une vision épurée et graphique de ce qui avait été diffusé dans «L’illustré».

Autre travail de commande, celui d’Adrien Perritaz également paru dans «L’illustré», mais aussi sur les plateformes digitales de Blick. Le photographe, notamment auteur du livre les «Perdants Magnifiques» retraçant les échecs de Gottéron, a accompagné notre journaliste Antoine Hürlimann au Qatar. Le binôme a suivi le combattant fribourgeois Volkan Oezdemir à l’Ultimate Fighting Championship (UFC) contre l’Américain Alonzo Menifield, le 22 novembre dernier, au Qatar. Intime et déroutant.