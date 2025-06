Le duo Géraldine Reuteler-Riola Xhemaili a fait plaisir à Thaïs Hurni jeudi. Photo: TOTO MARTI

Thaïs Hurni

Est-ce que la Suisse sera prête mercredi face à la Norvège? C'est la question que tout le monde se pose à l'approche de cet Euro, tant notre équipe nationale a été peu rassurante, disons-le ainsi, depuis quelques mois!

Je dois dire que j'ai vu des signes très positifs dans le dernier match face à la Tchéquie et le premier, j'ai envie de dire presque le plus important, est que j'ai ressenti que les filles prenaient du plaisir sur le terrain. En tant qu'ancienne coéquipière, et désormais fan de l'équipe de Suisse, je m'en réjouis particulièrement. Avec toute l'attente, énorme, autour de cet Euro, j'avais pu percevoir ces dernières semaines un peu de pression et de nervosité de la part des joueuses, ce qui était logique. Et là, jeudi à Winterthour, c'est comme si tout s'était envolé. On a vu les sourires de Riola Xhemaili, de Géraldine Reuteler, leur insouciance sur le terrain, des prises de risque... C'était très satisfaisant et un changement radical par rapport aux dernières sorties.

Physiquement, les filles ont bossé

Et puis, sur le plan plus purement technique, on a vu de vrais principes de jeu, des prises de profondeur, des passes qui cassaient les lignes. Ça m'a beaucoup marqué aussi et j'ai (enfin?) vu la «touche Pia Sundhage», qu'on attendait depuis un moment. En fait, cette fameuse verticalité, on ne l'avait pas forcément vue depuis ses débuts et je pense que cela a aussi à voir avec l'aspect physique. On voit que les filles ont vraiment travaillé très très dur ces deux ou trois dernières semaines. Elles ont amélioré leur physique et, du coup, tout les aspects du jeu en sont bonifiés. Tout devient plus facile quand tu es bien dans ton corps!

Après, attention, tout n'a pas été parfait bien sûr. La première mi-temps a été un peu en dents de scie, il y a eu deux ou trois «petites touches suisses», comme je les appelle, ces petites frayeurs qui conduisent à un but encaissé totalement évitable. J'ai trouvé un milieu de terrain très solide, qui amenait de la fraîcheur, avec une Sandrine Mauron qui a fait beaucoup de bien et qui a su saisir sa chance. Et puis, j'ai parlé de Riola Xhemaili et de Géraldine Reuteler et je dois être honnête: j'étais très sceptique sur cette association en début de match et elles m'ont bien fait fermer mon caquet!

Un duo offensif complémentaire

Elles ont été les deux gagnantes de ce match, très clairement. Je me posais des questions, parce que ce ne sont pas forcément deux filles qui prennent la profondeur, ce qui était le plan annoncé par Pia Sundhage. Je ne voyais pas vraiment où la coach voulait en venir, mais Riola et Géraldine sont vraiment sorties du lot grâce à leur technique, leur combativité et leur caractère. Bravo à elles, et bravo à toute l'équipe. Marquer quatre buts lors du dernier match avant l'Euro fait du bien à tout le monde. Aux joueuses, au staff, mais aussi au public, qui peut désormais s'enflammer et croire en cette équipe. Alors oui, pour moi, la Nati est prête pour mercredi!

Ancienne internationale suisse, Thaïs Hurni interviendra tout au long de la compétition pour Blick